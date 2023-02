NFF krever svar etter Fifa-avtale med Saudi-Arabia

Saudi-Arabia blir, gjennom turistselskapet Visit Saudi, en av sponsorene for fotball-VM for kvinner. Det har vertslandene New Zealand og Australia reagert sterkt på.

Nå har også NFF sendt en henvendelse til Fifa.

– Jeg forstår godt den bekymringen vertslandene Australia og New Zealand uttrykker, også at de er frustrert over ikke å bli konsultert i det hele tatt, sier fotballpresident Lise Klaveness til NRK, og fortsetter:

– De (og vi) har bedt FIFA informere om hva dette sponsoratet innebærer og hvilke vurderinger som er gjort. Vi har ikke fått svar på dette ennå.

Visit Saudi var også sponsor for VM i Qatar i fjor.