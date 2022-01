Ny seier for Minnesota Wild

Minnesota Wild tok nok en seier i NHL natt til mandag norsk tid. Mats Zuccarello og Wild vant til slutt 4-3 over New York Islanders.

Nordmannen, som har storspilt for Wild denne sesongen, fikk denne gangen ikke verken scoringer eller assists i kampen, men noterte seg for to minutters utvisning i siste periode.

Dermed endte han på ti strake kamper med målpoeng. På disse kampene fikk han totalt 18 målpoeng etter fem scoringer og 13 assists.

Makker Kevin Fiala tok på sin side målpoeng i sin ellevte kamp på rad etter at han noterte seg for en assist på scoringen til Matt Boldy.