Krever Fifa-respons etter landslagstrenerens kraftsalve under VM-kamp: – Feigt og skamfullt

Det sto mye mer enn VM-avansement på spill under fredagens VM-kamp mellom Sveits og Serbia. Flere av de sveitsiske stjernene har nemlig kosovoalbanske røtter, og tidligere i mesterskapet åpnet det internasjonale fotballforbundet (Fifa) en disiplinærsak mot Serbia, basert på et bilde av et flagg fra den serbiske garderoben.

Det aktuelle flagget viste omrisset av Serbias landområder, med Kosovo innlemmet som en del av det. Over kartet sto ordene «ingen overgivelse». Kosovo løsrev seg fra Serbia i 2008, men anerkjennes ikke som en selvstendig stat av Serbia.

Fredagens oppgjør handlet derfor også om ære, prestisje og historie, og det tok ikke lang tid før det politiske bakteppet ble synlig.

Da Serbia gikk opp i 2-1-ledelse i den første omgangen, ble nemlig Serbia-trener Dragan Stojkovic fanget opp av kameraene mens han utbrøt noe som oppfattes som en nedlatende setning i retning Sveits' albanske spillere (og deres mødre).

– Viser sitt sanne jeg

Kosovos tidligere utenriksminister Meliza Haradinaj reagerte umiddelbart:

– Rasismen til Serbias Stojkovic fanget på kamera, mens han banner til kosovoalbanske mødre, skriver Haradinaj, og legger til at hun venter på at arrangøren skal ta grep mot «denne feige, skammelige handlingen».

Edvar Celina oppfattet Stojkovic' utbrudd på samme måte:

– Dette viser bare hva de tenker om albanere. Her viser de sitt sanne jeg, sier han til NRK.

Han er faren til Kosovos landslagsspiller Bersant Celina, som kom til Norge som flyktning fra Kosovo.

– Dette er helt uakseptabelt, legger Celina til.

Det er ikke mulig å høre hva treneren faktisk sier, men responsen på sosiale medier viser at mange leser uttalelsene likt.

NRK har foreløpig ikke fått svar fra Det serbiske fotballforbundet eller Fifa om episoden.

– Normalt i en slik type kamp

To av Sveits største stjerner, Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri, har begge kosovoalbanske røtter.

Både Xhaka og Shaqiri scoret da lagene møttes i VM i 2018, og feiret med å lage en ørn med hendene – noe som blir sett på som et albansk nasjonalsymbol. Fredag var de igjen i begivenhetenes sentrum. Shaqiri scoret det første målet i kampen, men uten å feire med en ørn denne gangen.

Xhaka var involvert i flere tilfeller med høy temperatur ute på banen.

Først gestikulerte han ut til den serbiske benken med å ta seg i skrittet halvveis i den andre omgangen.

HISSIG: Xhaka kom med noen tydelige meldinger i retning Serbia-benken. Du trenger javascript for å se video. HISSIG: Xhaka kom med noen tydelige meldinger i retning Serbia-benken.

– Ved å høre på stemmen min, så kan du høre at den er ganske hes. Det er en kamp hvor det er mye følelser involvert, sa Arsenal-stjernen på pressekonferansen etter kampen.

Der ble også Serbia-trener Stojkovic spurt om han hørte hva som ble sagt.

– Jeg kan ikke si hvorfor det skjedde og hva som skjedde, egentlig. Men noen ganger er det høy spenning, og noen stygge ord kan skape litt ukomfortabel oppførsel. Men det er ikke noe spesielt. Det er normalt i en slik type kamp, mener han.

På overtid tok Serbias keeper Vanja Milinković-Savić kvelertak på Sveits-profilen da flere spillere barket sammen.

Sveits vant til slutt kampen 3-2, og er dermed videre til åttedelsfinalene, mens Serbia er slått ut av VM.