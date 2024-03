Krampebonanza i utrolig NM-femmil: – Folk ser ut som de aldri har trent før

– Folk ser ut som de aldri har trent før, så det er skikkelig tøft. Men klart, på et lettere føre er det noe helt annet. I dag var nok noe av det tyngste du kan få.

Tidligere verdensmester Finn Hågen Krogh var det en tydelig preget og ble sittende lenge på bakken i målområdet etter manndomsprøven.

– Jeg var forberedt på det verste og det ble det. Det var en virkelig tung femmil, sier han til NRK.

Fiskebein, knall og fall og mange slitne utøvere var beskrivende for femmila i NM på Lillehammer. Bildene fra løypa tok oppmerksomheten bort fra resultatene, og ble snakkisen både under og etter rennet.

– Gi den mannen en cola, en gel! Han klarer knapt å stå på beina og går over i staking, kommenterte NRKs kommentator Jann Post da Hågen Krogh nærmet seg mål.

En som ikke så ut til å trenge verken cola eller gel var Eirik Sverdrup Augdal. Han viste et nivå som ingen andre var i nærheten av. Dermed ble det NM-gull på 28-åringen fra Haugsbygda.

– Det er et helt fantastisk NM for min del. Jeg er glad for at jeg stiller. Jeg bor 20 minutter unna, så jeg hadde på en måte ikke noe valg. Det betyr mye for satsingen og motivasjonen, ikke minst, sier Audal til NRK.

Og etter gullet var sikret kom det også noen gledestårer fra Augdal.

– Jeg felte et par tårer faktisk, for jeg tenkte at «fader, det her er kult, jeg kommer til å vinne NM». Men så ble jeg så sliten at jeg ikke klarte å tenke slik. Det var vilt.

Måtte stake opp bakken: – Gi den mannen en gel! Du trenger javascript for å se video.

– Det er helt på grensa

Utøverne som tok fatt på oppgaven med å gjennomføre fem mil på ski visste før start at det kom til å bli en tøff dag. Både med tanke på forholdene, men ikke minst løypa.

– Den er helt på grensa for hva som er lov til å gå ifølge det internasjonale Skiforbundet, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Var det forholdene eller løypa som gjorde det ekstra tungt? Eller en kombinasjon?



– Kanskje en kombinasjon. Det er veldig tungt å padle når det blir så løst. Du må løfte beina så mye, så du må bruke en del mer krefter enn man vanligvis gjør. Det var omtrent så tungt som det kan bli, svarer Hågen Krogh til NRK.

Lørdagens vinner hadde lite å utsette på forholdene. I likhet med flere sier han det var tunge forhold, men vil ikke klage.

– Det var løst. For meg var det fine forhold, men det var jo løst og jævlig. Det var det, sier Augdal.

På meldingstjenesten X hyllet langrennsekspert Petter Skinstad de tøffe forholdene.

– Det er jo den jævelskapen her folk vil se på TV. Akkurat som klassikerne på sykkel. Få på fælere bakker, lengre løp, enda mer slitne utøvere, slim i trynet og det som er, skriver han.

Flere løpere kastet inn håndkleet i løpet av den lange distansen. Blant avhopperne var Didrik Tønseth. Han sier han holdt to runder før det sa stopp.

– Jeg var pigg i seks minutter så var det over, sier han til NRK.

NM-femmila krever sin mann for å fullføre. Det fikk flere av utøverne kjenne på lørdag. Du trenger javascript for å se video. NM-femmila krever sin mann for å fullføre. Det fikk flere av utøverne kjenne på lørdag.

Favorittene feilet

Ingen av landslagsutøveren var i nærheten av å få det til å stemme på Lillehammer lørdag. Isteden ble det duket for en duell mellom Petter Myhr og Eirik Sverdrup Augdal.

– Han danser fra mot et mulig NM-gull. I en egen klasse sammenlignet med Myhr i dette partiet her.

VANT: Et tett og jevnt løp ble til slutt vunnet av Eirik Sverdrup Augdal. Foto: NTB

Kommenterte Post da Eirik Sverdrup Augdal nærmet seg NM-gullet på lørdagens femmil på Lillehammer. Til slutt ble det Augdal som kunne smile hele veien til banken.

– Det hadde jeg ikke trodd på forhånd. Det er en vanvittig da, sier dagens vinner til NRK.

– Det er helt fantastisk. Jeg må takke Elon Innlandet for fantastiske ski. Det var umulig å gå sakte de første rundene, og så etter hvert begynte jeg å kjenne kjøret. Jeg er glad jeg holdt inn, fortsetter Augdal.

Duellanten Myhr fikk det tungt mot slutten av løpet, og hadde krampe i alle musklene da han krysset målstreken.

PALLEN: Eirik Sverdrup Augdal vant foran Johannes Høsflot Klæbo (t.v) og Petter Myhr (t.h) Foto: NTB

– Beina gikk fra tømmerstokker til betong. Det var ikke en muskel jeg ikke hadde krampe i. Så begynte jeg å stake, og da var det bare kramper i armene også, sier Myhr.

Mot slutten av rennet koblet Johannes Høsflot Klæbo inn turboen, men det var ikke nok til å tukte Augdal. Dermed måtte Klæbo ta til takke med sølvet og bronsemedaljen gikk til Petter Myhr.