Svenskene tordner etter «feil» dømming og få kameraer: – Katastrofalt

Fem mål har Sverige sitt landslag fått annullert så langt i EM. Angrepsspiller Stina Blackstenius er den som har lidd mest, med hele tre av fire mål annullert for offside.

Alle målene ble gjennomgått av VAR, og det har fyrt opp svenskene innad i laget.

– Vi har pratet om og diskutert at det er femti prosent færre kameraer i vårt EM enn i herrenes EM. Jeg synes det er katastrofalt, helt ærlig, sier en av Sveriges største stjerner, Kosovare Asllani, på pressekonferansen før morgendagens semifinale mot England.

NRK har tidligere skrevet om forskjellene mellom herrenes EM og kvinnenes EM.

Antall kameraer brukt i herre-EM var 36. I kvartfinalene på kvinnesiden var 18 kameraer i bruk. Tre færre ble brukt i gruppespillet.

Det synes svenskene lite om.

– Veldig rart

Kosovare Asllani stusser over at det er forskjellsbehandling, og mener arrangørene like så godt kunne droppet bruken av det, om det skal være på denne måten.

– Det blir mest sannsynlig ikke dømt riktig. Og om vi ikke skal bruke VAR riktig, hvorfor har vi det, i det hele tatt? Det har heller ikke bare gått utover oss, men også andre lag. At de ikke går inn situasjoner man mener de burde gått inn i, sier Asllani.

KAMPFORBEREDELSER: Noen av Sveriges spillere valgte å bruke dagen før kamp ute på feltet. Asllani var en av dem. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Hun tror det fort kan bli kampavgjørende i morgendagens semifinale mot England, hvor Sverige har en ypperlig mulighet til å sende vertene ut av turneringen.

– Har du snakket med Stina om dette? Spør en av de svenske reporterne, og sikter til Blackstenius' mange annulleringer.

– Jeg har sagt til henne: Ligg på riktig side! Nei da, men vi håper vi har marginene med oss neste gang, sier Asllani.

Selv sier Blackstenius at hun ikke vet om hun tør å feire, om hun scorer mot England på tirsdag.

– Nå begynner man nesten å lure på om man skal feire. Jeg så et klipp av Peter (landslagstreneren), som nesten var helt uberørt da Sembrant scoret. Det fins en redsel for at det skal dømmes bort, sa hun ifølge Aftonbladet.

LITT SPØK, MEST ALVOR: Kosovare Asllani og Magdalena Eriksson på pressekonferanse før morgendagens semifinale. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Ikke akseptabelt

Spillerne får støtte av landslagstrener Peter Gerhardsson. Han stiller spørsmål ved flere av reglene i årets EM, og nevner samtidig at de har klaget inn ett av de annullerte målene til Uefa.

SKUFFET: Landslagstrener Peter Gerhardsson. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Jeg synes det er rart. Jeg liker VAR og synes det er rettferdig når de har det. Men når det blir kamper hvor de gjør feil og tegner linjen på feil side, og når de nå ikke engang har like mange kameraer, da synes jeg ikke det er akseptabelt, sier han og legger til:

– Det er et EM. Det er ikke greit.

SVTs ekspert Jonas Eriksson gikk ut og sa at VAR-rommet hadde lagt linja på feil side da Blackstenius sitt mål ble annullert. Det er det landslagstreneren referer til når han sier at linja ble tegnet feil.

– Da kan man ikke jobben sin, mener jeg. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke.

Stusser over flere ting

Landslagstreneren mener det ikke bør være noe forskjell mellom kvinner og menn.

– Det er klart at det ikke er noe bra. Da blir VAR merkelig, sier han.

Han synes også at man bruker VAR for mye, og at det tar bort dommerens vurdering mot åpenbare off sides, for eksempel.

– Det oppleves som vi i visse tilfeller stoler litt for mye på det. Alt skal gjennom VAR. Men jeg håper at de som sitter i VAR-rommet blir mer erfarne, sier han.

I tillegg stusser treneren over at det bare er lov å sende tre stykker i oppvarming samtidig, selv om man har fem innbyttere på benken.

– Jeg vet ikke om det handler om plass, eller hva. Det er en taktisk ting. Om du har tre, og så skjer det noe, og så må de som eventuelt sitter på benken løpe og bytte med de som varmer opp, og det er 200 meter.

– Det er skikkelig rart. Hvorfor kan fem stykker ikke varme opp sammen? De er venner, spør treneren.