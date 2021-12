Konfronterte Qatar med arrestasjonen av NRK-journalister: – En ærlig dialog

Qatar-besøket finner sted snaut to og en halv uke etter at to NRK-medarbeidere ble arrestert mens de var på jobb som journalister i hovedstaden Doha.

NRK kjenner til at dette ble diskutert lenge og at Norge var en av pådriverne for samtalene.

– Det har vært en veldig ærlig tone med mange kritiske spørsmål rundt norske journalister som blir anholdt og om homofiles rettigheter. Jeg syns det har vært en veldig ærlig dialog, sier administrerende direktør Jakob Jensen i Dansk Boldspil-Union (DBU) til NRK.

Den danske fotballtoppen har brukt torsdag formiddag i møter med Qatars fotballforbund og den lokale VM-arrangøren.

Han intervjues av NRK utenfor Hiltons femstjernershotell i Qatars hovedstad, sammen med NFF-president Terje Svendsen.

Ny runde fredag

– Det har vært gode møter. Vi får anledning til å stille kritiske spørsmål, og vi får svar på dem. Vi skal møte alle sammen igjen i morgen ettermiddag for å se på hva vi ønsker å få utdypet enda nærmere, sier Svendsen til NRK.

– Hvilke kritiske spørsmål har dere stilt?

– Det handler om migrantarbeidere, pressefrihet og spørsmål knyttet til homofile og minoriteter. Nå skal vi oppsummere litt og komme tilbake med svar.

– Har dere lagt nok press på dem? Har dere sagt og gjort noe spesielt i disse møtene?

– Vi stiller de kritiske spørsmålene, så skal vi ha en oppsummering i morgen der vi møter representanter fra de samme organisasjonene, sier Svendsen.

Krever svar fra Qatar

NFF er tilknyttet en delegasjon fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Til stede i Qatar er representanter fra Norge, Danmark, Sverige, Sveits, Nederland og England. Russland og Finland følger møtene digitalt.

Gjennom to dager er målet å få et innblikk i hvordan det går med innføringen av nye reformer og hvordan de implementeres. Myndigheter, arrangørkomité, Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Amnesty og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er blant møtepartnerne.

MØTE PÅ TRAPPENE: Terje Svendsen (NFF), Håkan Sjöstrand (SvFF) og Jakob Jensen (DBU) på vei inn til møter med Qatars myndigheter og den lokale VM-arrangøren. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Hvordan ser dette arbeidet ut nå? Hvor for går det fremover?

Det var spørsmålene generalsekretær i Sveriges Fotballforbund, Håkan Sjöstrand, stilte seg før torsdagens møtevirkesomhet.

– Vi synes det er viktig at flere og flere engasjerer seg i spørsmål rundt migrantarbeidernes situasjon. Vi kommer også til å løfte spørsmål rundt pressefriheten. Det er veldig viktig fordi fotball er så mye mer enn det som skjer på banen, sa Sjöstrand til NRK.

Fifas leder for menneskerettigheter og anti-diskriminering, Andreas Graf, henviste til presseavdelingen for uttalelser.

– Det er positivt å se slik engasjement og dialog fra medlemsnasjonene før neste års VM, skriver Fifa i en e-post.

Fifa skriver videre at de ikke er i tvil om at mesterskapet vil føre til varig endring og vil kunne føre til forandring i både vertsnasjonen og regionen.

VMs lokale organisasjonskomite, «The Superior Comittee for Delivery & Legacy», har ikke svart NRK.

Amnesty med klar tale

Prosjektleder i Amnesty, Frank Conde Tandberg, oppfordrer NFF til å gå inn i møtene med qatarske aktører med et kritisk blikk.

– Det er en gyllen anledning til å stille dem til veggs. Stille de vanskelige spørsmålene, be om å få se gjennomsiktig rapportering og hvordan det går med implementering av reformene, sier Tandberg til NRK.

Han leder blant annet prosjektet med Tromsøs nye «QR-drakt» som har vekket internasjonal oppmerksomhet. Dersom man scanner drakten med mobilkamera, sendes du til en side med informasjon om Qatar.

Tandberg roser arbeidet som er gjort på grasrotnivå i Norge.

– Vi ser at supporteropprøret har drevet NFF til endring, og de har virkelig tatt den fakkelen med seg videre, sier Tandberg, som mener det er viktig at det siste året inn mot VM i Qatar blir brukt til å legge press.

– Har migrantarbeiderne sluppet unna arbeidsgiverens kontroll? Det er det vi trenger å få svar på. Vi trenger at arbeidstaker i Qatar kan skifte jobb, kan forlate landet, kan klage på forholdene og kan fagorganisere seg, slik at de kan få endret forholdene. Der må de være på ballen og stille harde spørsmål i Qatar, oppfordrer Tandberg fotballforbundene.