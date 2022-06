Kommentator-Carlsen langet ut mot «Nepo»: – Katastrofe

Det var under kommenteringen av kandidatturneringen (VM-kvalifiseringen), der «Nepo» møtte Hikaru Nakamura, at Carlsen fyrte løs med flere krasse kommentarer rettet mot sin tidligere VM-motstander.

I forrige langsjakk-VM, som ble spilt i november og desember, var det flere som reagerte på raske og feilslåtte trekk fra russeren. Det hentet Carlsen opp igjen som kommentator.

– Han er tilbake til sitt sanne jeg med sine siste trekk. Han gjør dårlige trekk veldig raskt, sa nordmannen som medkommentator for Chess24.

Carlsen kom også med flere stikk til russerens åpningsspill.

– For en katastrofe for Jan. Det er veldig rart. Hikaru har nettopp spilt den samme sidelinjen (et åpningstrekk) han spilte for seks år siden. Jan bestemte seg for å gjøre noen naturlige og gode trekk, for så å bestemme seg for at dette er jævlig solid, så jeg kommer til å la dronningen min bli jaget rundt på brettet i stedet, kommenterte den regjerende verdensmesteren.

KNUST AV CARLSEN: Magnus Carlsen vant til slutt 7,5 - 3,5 mot Jan Nepomnjasjtsjij i langsjakk-VM i Dubai. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Kalte «Nepo» udisiplinert

Senere reagerte Carlsen på nok et raskt trekk fra «Nepo». Han flyttet dronningen fra f6 til d6.

– Hvordan spiller man dronning til d6 på ett sekund? Det er så udisiplinert. Du må lukte blodet i vannet. Vær en jævla hai! utbrøt nordmannen.

Selv om de hvite brikkene til Nakamura hadde best stilling, klarte «Nepo» å redde seg inn igjen. Det endte til slutt med remis i partiet. «Nepo» leder for øvrig kandidatturneringen, og han er dermed i førersetet med tanke på å møte Carlsen i neste VM.

MØTTE «NEPO»: VM-kandidat Hikaru Nakamura. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

NRKs sjakkekspert Atle Grønn har fått med seg Carlsens kommentering.

– Jeg synes det er interessant og ufarlig. Det er jo interessant å høre hva han sier, og jeg er ganske sikker på at «Nepo» er enig i karakteristikkene. Det var jo første gang at Nepomniatsjtsji viste gamle svakheter i kandidatturneringen. Magnus var ærlig og informativ, mener Grønn.

Det er imidlertid ikke sikkert at den norske 31-åringen stiller opp VM. Han har nemlig hintet om at han er mest fristet til å møte 19 år gamle Alireza Firouzja.

Men det spørs om Carlsen får ønsket sitt oppfylt. 19-åringen ligger nemlig dårligst an av kandidatene.

– Synd for sjakken om han vinner

«Nepo» har på sin side fått en god start. Men Grønn tror ikke russeren kan rote for mye før det går galt.

– Han kan ikke tulle for mye. I VM startet han bra, og det gjorde han også denne gangen. Han reddet seg inn i går, men det blir interessant å se om han holder i 14 runder, sier sjakkeksperten og fortsetter:

– Han har ikke råd til en kollaps. Det kan hende at det å overleve mot Nakamura var en vekker. Hadde han tapt, kunne det fort raknet.

KRITISK: Atle Grønn mener det vil være synd for sjakken om Jan Nepomnjasjtsjij blir Magnus Carlsens utfordrer i sjakk-VM igjen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Grønn forteller at det var Fabiano Caruana som var hans favoritt før turneringen startet. Amerikaneren møtte Carlsen i VM i 2018, der nordmannen gikk seirende ut etter omspill.

– Jeg hadde ikke veldig stor tro på Nepomniatsjtsji, så at han leder overrasker litt. Jeg håper det skjer noe i toppen, for det ville vært synd for sjakken om han vinner. Han tapte klart i VM, og han er ikke en interessant utfordrer. Han er den verst tenkelige vinneren, både sjakkfaglig og politisk, sier Grønn og sikter til sjakkstjernens russiske bakgrunn.

«Nepo» har tidligere tatt avstand fra krigen og fordømt invasjonen av Ukraina.

Kandidatturneringen avsluttes 7. juli. Torsdag møter Nepomnjasjtsjij polske Jan-Krzysztof Duda i den sjette runden av turneringen.