Slik forklarer Norges Skiforbunds advokat Anne-Lise Rolland avtalen og bakgrunnen for den:

Niso har på vegne av utøverne i grenen kombinert, ved flere anledninger bedt oss om å sørge for at utøverne får en yrkesskadeforsikring. Lov om yrkesskadeforsikring gjelder ved personskade påført arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge, jf lovens § 1. Norges Skiforbund har en yrkesskadeforsikring som dekker alle ansatte.

Våre utøvere er imidlertid ikke ansatt, og derfor har vi heller ikke kunnet inngå en yrkesskadeforsikring. Vi har imidlertid en god ulykkesforsikring gjennom vår lisens (som Norges Skiforbund betaler for utøverne). Våre landslagsutøvere har også en utvidet behandlingsforsikring ved skader.

Niso har tilbudt utøverne i kombinert en forsikringsordning som ikke er en yrkesskadeforsikring. Denne forsikringen koster, så vidt meg bekjent, cirka 3500. Utøverne i kombinert har fått et stipend på kr. 5000 og dette vil være nok til å kjøpe en slik forsikring gjennom Niso om de selv ønsker dette.

Vi har hatt en god dialog med Niso om dette. Våre grener er selvstendige når det gjelder økonomi. Noen grener har mulighet til å tilby utøverne stipend, andre grener har ikke det.

Hva utøverne gjør med sitt stipend, er opp til utøverne selv. Kombinert hadde mulighet til å tilby et stipend på kr. 5000 som utøverne kan bruke på det de vil. Jeg kan ikke se at dette på noen måte kan skape presedens for andre grener.

Vi har tidligere også undersøkt hvorvidt Norges Skiforbund er pålagt å ha en yrkesskadeforsikring for våre utøvere, og svaret vi da har fått er at dette ikke er mulig, da det ikke dreier som om ansettelsesforhold. Om vi skulle ta feil her, vil dette uansett ikke gå ut over våre utøvere, da de i så fall vil ha forsikringsdekning gjennom en pool som kalles Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Det er Norges Skiforbund som i så fall kan forvente et regresskrav fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. Om et forsikringsselskap gir oss mulighet til å tegne en Yrkesskadeforsikring for våre utøvere, vil vi selvsagt gjøre dette. Det som da likevel er viktig å være klar over, er at de fleste skader som skjer på idrettsarenaen, neppe ville ha kvalifisert til yrkresskadedekning etter Lov om yrkesskadeforsikring.

Det er således viktig å ha en god ulykkesforsikring, som vi mener at vi har gjennom vår lisensordning. Utøverne, i likhet med alle andre, kan selvsagt tegne egne ulykkesforsikringer i tillegg til den de får gjennom Norges Skiforbund.