Kokslien avslutter karrieren i Kollen lørdag: – Et tøft valg

– Det er et tøft valg. Dette har vært livet mitt de siste 20-30 årene. Så det er litt emosjonelt, men samtidig et riktig valg. Jeg kjenner godt på meg selv at det er dette jeg vil, sier Kokslien til NRK.

Kombinertløperen med finsk mor og norsk far begynte å tenke på at karrieren kunne nærme seg slutten rundt juletider. Inntrykket ble forsterket da han ikke kom med i OL-troppen, og så sent som mandag tok 32-åringen den endelige avgjørelsen. Lørdagens renn i Kollen blir hans siste.

– Det passer bra å avslutte der. Alt bunner i motivasjon, og den er ikke der slik den har vært før. Da er det håpløst å kjempe i toppen. Da jeg begynte å tenke tanken, tror jeg egentlig det var slutt. Jeg holdt koken ganske bra frem til OL-uttaket, men så gikk lufta litt ut av ballongen. Da kjente jeg at jeg var ferdig.

Sa fra torsdag

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Det har vært rart. Det var først på mandag jeg bestemte meg at det er slutt i Kollen. Da var det litt tungt og rart. Jeg har snakket mye i telefonen, og merket det i hoppbakken nå at jeg har brukt mye energi på andre ting og mangler det mentale overskuddet. Lørdag blir det mye tanker og følelser, spår Kokslien.

FERDIG: Kokslien informerte lagkompisene torsdag. Foto: NRK

Torsdag informerte han lagkompisene om at han er ferdig som kombinertløper lørdag ettermiddag. Det ble en følelsesladd time med mimring og gamle historier.

– Alle sa de har satt veldig pris på meg. Det var utrolig stort og overveldende. Det er uendelig mange minner, men generelt har vi vært en fin gjeng som har opplevd utrolig mye sammen. Jeg er veldig priviligert som har fått lov tli å holde på med det jeg elsker, sier 32-åringen.

Ekstra nervøs

Kokslien har vært med på mye gjennom en lang karriere, men sier han sjelden har vært så nervøs som foran fredagens kvalifisering i Holmenkollen.

– Det betyr mye for meg å få denne siste dagen i Kollen. Jeg var ekstremt spent på om jeg kom til å drite meg ut, så det kom noen fæle tanker. På toppen før kvalifiseringshoppet bare ristet jeg. Det var helt forferdelig, men heldigvis gikk det bra, sier Søre Ål-utøveren.

– Hva nå?

– Nå skal jeg slappe av litt på Lillehammer, lese til et par eksamener, ha pappaperm og vurdere litt tilbud som forhåpentligvis kommer inn. Jeg har snakket litt med noen så får vi se hva som dukker opp.