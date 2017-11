NM-vinner Kokslien ga seg selv oppussingsnekt: – Har vært helt på felgen

– Veldig stas. Alt i alt en veldig bra dag, sier Mikko Kokslien etter å ha sikret NM-gull i årets første konkurranse for kombinertgutta.

Kokslien gikk inn til seier etter et skikkelig spurtoppgjør mot Jørgen Graabak.

Slik så det ut da Kokslien spurtet inn til gull foran Graabak. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Kokslien spurtet inn til gull foran Graabak.

Det hadde han ikke trodd for bare få måneder siden. Kokslien har nemlig lagt bak seg en tung sommer og høst. 32-åringen har vært helt utslitt.

– I slutten av juli var jeg helt på felgen. Etter det var jeg sliten hele august og litt uti september, forteller han.

– Måtte sette strek

OL-håpet har i alle år fått høre det av trenerne: han har altfor mange prosjekter utenfor idretten. I sommer innså han det selv også. Kombinasjonen av å være nybakt far og veldig ivrig på oppussing ble rett og slett for mye.

– Det er lite som skal til. Vi som driver med idrett lever jo litt på knivseggen. Det er lite som skal til før det blir for mye. Men det hadde alt å si. Jeg måtte ta skikkelig grep, forteller Kokslien.

– Hva var det du drev med?

– Det var oppussing av en hytte og litt andre ting, sier han og ler, før han legger til:

– Jeg skal nok ta det opp igjen til våren. Det er der problemet ligger, at når jeg først setter i gang er jeg veldig bestemt på å bli ferdig. Så jeg har måttet godta noen nederlag i høst. Det var blant annet en bod hjemme som ikke ble ferdig. Men jeg har skjønt at jeg måtte bare sette strek.

Kokslien fikk følge av sølvvinner Jørgen Graabak (t.v) og Espen Andersen på pallen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Pliktoppfyllende

Kokslien flirer litt av det hele, og innser nok at for mange andre så høres kanskje ikke oppussing så ille ut. Men trener Bjørn Kåre Ingebrigtsen forteller at det er alvor i bunn.

– Mikko kapper over litt for mye. Han er en person som har mye energi, og det betyr at han kan bruke mye energi også. Men det er noen perioder man merker at han er sliten. Da har han trent mye og vært veldig pliktoppfyllende på alt annet. Det blir litt stor totalsum av og til, sier Ingebrigtsen.

Sammen ble de enige om at Kokslien måtte ta grep, og nå er han blitt en helt annen utgave av seg selv. Det lover godt at veteranen er i form nå som det nærmer seg OL.

– Han er blitt flinkere til å prioritere. Han legger bort de mindre viktige tingene, sier Ingebrigtsen.

– Hytta får vente?

– Den kan han ordne når han er ferdig med det her, for da kan han faktisk begynne å bruke den også. Da har han tida til det, sier treneren lattermildt.