Knuste Northug – dager før gjemte han seg i bilen med blodpose

Østerrikeren forteller torsdag sin historie til den tyske TV-kanalen ARD. Dokumentaren vises på NRK førskommende mandag.

Året er 2014. Etter den første øvelsen i Sotsji-OL reiser Dürr tilbake til hjemlandet for å lade opp til femmila senere i mesterskapet.

Han legger seg inn på et hotell i Innsbruck, tvers overfor veien der det østerrikske skiforbundet holder til, og setter inn en dose med blod.

Enkelt fortalt: bloddoping.

Noen dager før returen til Sotsji blir han dopingtestet, og én dag etter at han lander i Russland, kommer sjokkbeskjeden: Johannes Dürr er dopingtatt.

– I det øyeblikket ville jeg bare hoppe ut av vinduet. Tanken var så overveldende at det var faktisk i det siste øyeblikket, mens jeg så ned over gjerdet, at jeg kom på sønnen min. Takk Gud, sier Dürr i ARDs dopingdokumentar.

«Nå har vi noe»

Om vi spoler tiden tilbake noen år, finner vi hans første møte med doping. Allerede fra han var junior hadde han begynt på medisiner, men bare lovlige. Før en i støtteapparatet dukket opp på rommet hans i Ramsau, ifølge Dürr.

– Døra åpnet seg, og en fra støtteapparatet kom inn. Han stod litt bak senga, så over på meg og sa: «Nå har vi noe. Nå er det muligheter for at vi kan få tak i EPO», forteller Dürr om hendelsen, og fortsetter:

– På den ene siden var jeg ærlig talt glad for at døra åpnet seg til slutt, men på den andre siden var jeg fryktelig redd. Jeg visste ingenting om den verdenen og det føltes ikke enkelt å gå inn i den.

OL: Dürr rakk å gå én distanse i OL i Sotsji i 2014 før han ble dopingtatt. Foto: Matthias Schrader / Ap

Dürr ønsker ikke å navngi personer og begrunner det med at han ikke vil «ødelegge livene deres».

I forbindelse med Dürrs uttalelser sier det østerrikskse skiforbundet til ARD at de ikke kjenner til noen sånne hendelser i forbundet, men at de ikke kan utelukke helt at det kan være «sorte får» i organisasjonen.

Wolfgang Schobersberger, som er antidopingrådgiver for forbundet, avviser påstandene fra Dürr når han får spørsmål om de var klar over forholdene langrennsløperen beskriver.

– Svaret er et klart nei. Jeg er ikke klar over noen slike tilfeller. Det vil alltid være individuelle syndere, men det er utenfor det jeg vet, sier Schobersberger.

Northug: – Sitter der og blir sjokkert

Den da 26 år gamle Dürr begynte etter hvert å slå seg inn i et brukbart sjikte av langrennsverdenen. Han var ikke regelmessig blant topp ti, men i 2013 nådde han sitt karrierehøydepunkt.

Da tok han en overraskende tredjeplass sammenlagt i Tour de Ski etter å ha parkert Petter Northug jr. opp monsterbakken:

DOPET: Mens Johannes Dürr fløy forbi Petter Northug, var han dopet. Han ble senere fratatt 3.-plassen sammenlagt. Du trenger javascript for å se video. DOPET: Mens Johannes Dürr fløy forbi Petter Northug, var han dopet. Han ble senere fratatt 3.-plassen sammenlagt.

– Det var helt vill gåing. Du sitter der og blir sjokkert, sa Northug om rennet etter at det ble kjent at Dürr var dopet.

Han hadde mistanker allerede da om at ting ikke var helt som det skulle. Trønderen var nemlig helt sjanseløs på å holde følge.

OVERRASKET: Petter Northug var overrasket over tempoet Dürr hadde under den siste etappen av Tour de Ski i 2013/14-sesongen. Du trenger javascript for å se video. OVERRASKET: Petter Northug var overrasket over tempoet Dürr hadde under den siste etappen av Tour de Ski i 2013/14-sesongen.

Doping i bilen

Dürr forteller at han som oftest tok det alene, men av og til ble det vanskelig, som før åpningsetappen av Tour de Ski i Oberhof.

– Faktisk så pleide blodinnføringen å skje ved arenaene før konkurranser, for eksempel før start i Tour de Ski, sier østerrikeren.

I Oberhof var rommet hans fullt av andre personer, så han måtte finne en annen løsning. Den løsningen ble bilen.

– Jeg gikk ut i bilen i parkeringshuset. Det var ikke så lett å se, og så var slangen allerede inne i blodåren min og i posen med blod. Så var det bare å klemme litt på posen, og blodet strømmet inn igjen. Det gikk veldig raskt, forklarer Dürr.

Han forteller også om at han rett som det var måtte injisere blodet på flyplassen i München eller i sentrum.

– Rytme som bare gikk

Men Tour de Ski-suksessen var altså et resultat av systematisk bloddoping over tid.

Dürr hevder at han regelmessig ble gitt en liten, hvit boks med tre sprøyter i. Alt han trengte å gjøre var å blande ut sprøytene med en saltvannsløsning og sette sprøytene, forteller 31-åringen i dokumentaren.

Dürr hevder han mottok en plan, på hvor ofte, og hvor mye doping han skulle ta.

– Det var ikke hver dag, men i perioder. Behandlingen var alltid for et par uker, så var det et par uker uten, og så et par uker med. Det var en rytme som bare gikk, sier Dürr.

DOPET: Dopingdømte Johannes Dürr avslører hvordan han dopet seg i den siste dopingdokumentaren til ARD. Foto: ARD

Dürr sier han én dag kom i kontakt med en annen utøver, som hadde holdt på med blodoverføringer. Dürr ble introdusert for hans kilde, og snart begynte langrennsløperen å overføre blod. Han tappet ut blod og puttet det i en pose.

I mellomtiden produserte kroppen mer blod, for å komme tilbake til normale nivåer. Så satte han inn blodet han tok ut. Dermed fikk han høyere blodverdier, og flere røde blodlegemer. Eller enklere fortalt: Bedre utholdenhet.

Etter å ha blitt tatt for doping 25. februar 2014, fikk han en utestengelse på to år.

31-åringen har sonet ferdig dopingutestengelsen, og denne sesongen gjorde han comeback i offisielle FIS-renn.