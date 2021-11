Vil frede Eriksens nummer 10

Jacob Bruun Larsen scoret for Danmark med draktnummer 10 på ryggen i 3-1-seieren over Færøyene fredag, men mener nummeret tilhører Christian Eriksen.

Kantspilleren, som kom inn som innbytter og ble den første til å være på banen for Danmark med draktnummeret siden Eriksen falt om med hjertestans i sommerens EM, har ikke lyst til å spille med nummer 10 på ryggen.

– For meg vil det alltid være Christians nummer. Vi får numrene utdelt og en må ha nummer 10. Sånn er reglene. Nå har jeg bedt om et nytt nummer, sa Bruun Larsen etter kampen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Han sa at han fant ut at han skulle spille med nummeret like før kampen mot Færøyene og at han ikke hadde noe annet valg enn å spille med draktnummeret. Han håper uansett at målet hans, med nummer 10 på ryggen, gledet Eriksen.

– Jeg hadde mye heller delt målet med Christian, der han hadde nummer 10 og jeg hadde nummer 2 eller noe sånt. Men jeg håper han fikk glede av det. Jeg tror alle er enige om hvem som er Danmarks nummer 10.

Danmark avslutter VM-kvalifiseringen mot Skottland mandag. Danskene er for lengst kvalifisert som gruppevinner og står med ni seire av ni mulige. (NTB)