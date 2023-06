– Det er meget tungt, selvfølgelig. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe med den situasjonen, men jeg får krampe i begge leggene og klarer ikke å bevege meg. Jeg må bare beklage for det. Kroppen min sier stopp, og da klarer jeg ikke å gjøre noe, forteller en slukøret Østigård til NRK etter totalkollapsen.

Midtstopperen er svært nedtrykt når han møter NRK i pressesonen. I sluttminuttene, på stillingen 1–0 til Norge, ga Østigård bort ballen til Lyndon Dykes, som utlignet for et ellers anonymt Skottland.

PREGET: Leo Østigård under intervjuet med NRK.

– Dumt valg

Bare to minutter senere fullførte Skottland en lynrask snuoperasjon, og spente dermed langt på vei bein på det norske EM-håpet.

Østigård, som ble Norges svakeste spiller på NRK-børsen, satte seg ned i gresset og fikk noen trøstende ord fra Erling Braut Haaland og lagkameratene.

Landslagskaptein Martin Ødegaard sier til NRK at han er lei av å få spørsmål om Østigård.

– Dette handler ikke om Leo, det handler om laget. Vi vinner sammen og taper sammen. Jeg orker ikke å høre noe mer snakk om Leo. Det er vi som lag som taper i dag, sier midtbanespilleren.

KONTRASTER: Landslagskaptein Martin Ødegaard fortviler. I bakgrunnen jubler skottene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

En fortvilet Østigård forteller til NRK at han begynte å få krampe allerede etter 60 minutter, og at han sa ifra om at han sleit.

– Jeg sier jo ifra. Jeg vil jo aldri være en spiller som sier at jeg vil bli bytta ut, men jeg skjønner jo selv at det er noe som ikke stemmer helt og at jeg sliter, sier Østigård.

Han fortsetter:

– Jeg sier ifra 3–4 ganger. Det kan selvfølgelig være enda tydeligere på at de på sidelinja kan ta meg ut. Det burde vi kanskje gjort i dag, men nå har det skjedd. Det var et dumt valg, sier Østigård.

– Det norske folk fortjener mye mer enn det her, og jeg kunne ønske jeg kunne gjort noe med det, legger en tydelig preget Østigård til.

Solbakken svarer

Men Østigårds trøbbel ble ikke oppfattet av landslagssjef Ståle Solbakken som et ønske om å bytte.

På pressekonferansen etter tapet svarer Solbakken følgende på om Østigård signaliserte at han ville bli byttet ut:

– Nei, det gjorde han ikke. Hvis du ber om å bytte, så gjør du jo sånn, sier Solbakken og ruller hendene rundt.

– Men hvis det er noe som ble gærent, så var det jo det. Jeg hadde et godt inntrykk av at han kunne stå distansen. Han spilte også ferdig, sier Solbakken.

Landslagssjefen er imidlertid klar på at Østigård burde vært byttet ut – sett i ettertid.

SKUFFET: Ståle Solbakken var, i likhet med de norske spillerne, svært skuffet etter kollapsen mot Skottland. Foto: Heiko Junge / NTB

Solbakken måtte tåle en rekke kritiske spørsmål for byttene som ble gjort mot tampen av kampen. Han fikk i likhet med Østigård en treer på børsen.

Landslagssjefen kalte kollapsen «det jævligste vi har opplevd». Tapet betyr at håpet om en direktebillett til EM så godt som visnet på Ullevaal.

Tirsdag venter Kypros foran et utsolgt Ullevaal. Solbakken erkjenner at det blir tøft å reise seg i tide til den kampen.

– Dette var en psykisk knekk av en annen verden, sier landslagssjefen.

Ødegaard legger heller ikke skjul på at spillerne er veldig langt nede.

– Det er tøft nå. Det er blytungt og vanskelig å sette ord på hva vi føler. Vi må stå mer sammen enn noen gang. Og backe hverandre og sørge for at vi står sammen, sier landslagskapteinen til NRK.