Under 20 kilometer fellesstart for langrennsherrene på Lillehammer, var det flere personer som demonstrerte.

De startet med å bruke bluss på siden, og kort tid etter så man også demonstranter som stod midt i løypa med et banner der det stod «Stopp oljeletingen», mens langrennsløperne var på vei oppover i løypa bak dem. I tillegg tok noen av dem opp en sprayboks, og sprayet snøen med rød maling.

Politiet har kontroll på demonstrantene, men foreløpig nekter de å høre på politiets instrukser.

– Vi har kontroll på fem demonstranter. Per nå ønsker ikke demonstrantene å forlate stedet. Det ønsker arrangør og politi, sier politiets operasjonstjeneste til NRK.

– Er det snakk om bøter?

– Vi får se hva utfallet blir. Det er ikke avklart. Det er politiets jobb å ha kontroll, sier de videre.

Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Dårlig demonstrert

Da demonstrasjonen startet, måtte funksjonærene vente på at politiet kom for å klare å få kontroll på situasjonen. Noen av demonstrantene gikk inn i løypa og la seg langflate, samtidig som funksjonærene måtte sette seg oppå enkelte demonstranter, og nærmest dra dem ut av løypa etter at de nektet å fjerne seg.

På bildene ser man at utøverne var på vei opp bakken da demonstrantene stod midt i løypa. Det så ikke Iversen noe problem i.

– Det var dårlig demonstrert. Det var bare å smette forbi, sier Emil Iversen til NRK.

REAGERER: Emil Iversen. Foto: Heiko Junge / NTB

Likevel er han kritisk til at situasjonen oppstod, og mener det kunne blitt farlig.

– Jeg synes ikke noe om det. Det kan være både farlig og skummelt. Jeg synes ikke noe om demonstrasjoner på veien, på idrettsarrangement. De prøver bare å ødelegge og jeg synes det er trist, sier han.

Trønderen mener man kunne funnet andre måter å stå opp for klimaet på.

– Det er ikke noe hyggelig. Det er bra å jobbe med klima, men jeg ville gjort det på en annen måte enn å ødelegge for dem som driver med idrett, sier han videre.

Hans svenske konkurrent, Calle Halfvarsson, likte heller ikke at det ble demonstrert under langrennskonkurransen.

– Nei, jeg vet ikke om det er riktig vei å gå ved å forstyrre skikonkurranser om man vil demonstrere. Jeg er usikker på om det er riktig vei å gå, sier Halfvarsson til NRK.

Vil ha publikum

Terje Lund, arrangementsjef i Norges skiforbund forteller at de har vært på vakt om tilsvarende demonstrasjonen skulle skje, etter åpninghelgen på Beitostølen.

Da skjedde det en tilsvarende klimaaksjon mot oljeleting. Under prologen bar den svenske langrennsløperen Emil Johansson Kringstad på et banner med påskriften:«Stopp Equinor! Morgendagen smelter».

Equinor står bak programmet «morgendagens helter», som blant annet sponser skisporten.

– Etter Beitostølen har vi gjort fortløpende vurderinger sammen med politiet og de har også gjort vurderinger inn mot rennet så vi har vært forberedt på at noe tilsvarende kunne skje, sier Lund til NRK.

Han synes ingenting om «stuntet».

– Det er et demokrati og folk skal få lov til å protestere, men jeg synes vi skal få lov til å la de som vil gå skirenn få gå skirenn og så finne andre måter å protestere på, sier han.

Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Golberg seiret

Det var Pål Golberg som stakk av med seieren på 20-kilometeren på Lillehammer. En rekke utøvere var i posisjon til å ta seieren på oppløpet, men med et lite forsprang var Golberg sterkest.

Bak ham kom Sjur Røthe på andreplass og Martin Løwstrøm Nyenget på tredjeplass, og dermed tapetserte de norske pallen nok en gang.