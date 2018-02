Klæbo viste stadig hvor komfortabel han var i ryggen på konkurrentene under ankeretappen søndag. Både franske Adrien Backscheider og russiske Denis Spitsov fikk merke hvor sterk Klæbo var, både fysisk og psykisk.

Noen ganger reiste han seg helt opp for å riste litt på beina.

Så strakk han på armene, så seg litt rundt, og sjekket hvor russeren var. Klæbo gikk opp i tet, og slapp seg deretter tilbake. Og i stedet for å holde høy fart for å unngå OUR-løperen Spitsov, ventet Klæbo og lot ham komme opp.

Slik lekte han med konkurrentene på hele etappen.

Ville irritere mest mulig

I utforkjøringene fikk han stadig et par meter. Han gled fra både Frankrike og OUR, slapp seg tilbake igjen. Og plutselig var han i front igjen, som et pek om hvor enkelt han holdt følge.

– Han må ha en vanvittig selvtillit her, kommenterte Jann Post underveis.

– Vi hadde snakket om å irritere mest mulig når du er i front. Og vise at man ikke var sliten. Jeg følte meg sterk, så det var en kul følelse, sier Klæbo til NRK.

– Jeg merket at han gikk lettere enn meg, og at han gikk smart og komfortabelt. Dessuten hadde han bedre ski, men jeg ga virkelig alt jeg hadde, sier franskmannen til NRK.

Klæbo synes det var kult at han rakk å plukke med seg flagget på oppløpet. Etter å ha distansert Denis Spitsov på den siste kilometeren, gled han inn på oppløpet alene.

– Jeg likte utgangspunktet, det var det jeg hadde håpet på. Jeg kunne bare ligge i ryggen, det ble ikke gått så fort. Da Spitsov kom opp var det bare å bytte rygg. I nedoverbakken fikk jeg noen gratismeter, så det var bare å dra til, forteller han.

ALENE: Johannes Høsflot Klæbo kom alene til mål. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg gjør det på min måte.

Han har blitt omtalt som «Nye Northug», men likhetstrekkene er mange til trønderen som ikke kom seg til OL i 2018. Også Northug likte å leke med konkurrentene.

– Det er en mann som har løst det på samme måten, og det er Petter Northug. Nå har vi en ny god ankermann som kan løse det. Han lekte med konkurrentene, sier Hetland.

Klæbo selv er ikke overbegeistret for Northug-sammenligningen.

– Jeg gjør det på min måte. Min måte er ikke å gå jevnt og seigt. Det er rykk og napp, og da føler jeg at det går bedre, sier Klæbo.