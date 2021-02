Klæbo smiler. Han står i pressesonen langt utover den tilmålte tiden etter den helt overlegne sprintseieren i VM-generalprøven i sprint i Falun.

Han er i godt humør. 24-åringen gjorde som han ville med konkurrentene, fikk de svarene han trengte og knuste samtlige i den svenske skimetropolen.

Over tre år siden beste 30 kilometer

Det er ingen tvil om at han er storfavoritt i den første øvelsen på mesterskapsprogrammet i Oberstdorf. Det er større usikkerhet med de øvrige individuelle distansene.

– Har jeg en toppdag, så har jeg vist at jeg kan, sier Klæbo på spørsmål om hva man kan forvente av ham på 15, 30 eller 50 kilometeren i mesterskapet.

DISTANSE-SUKSESS i 2017: Johannes Høsflot Klæbo foran Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund en desemberdag på Lillehammer i 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bare noen dager etter sprinten i VM kommer det en 30 kilometer med skibytte. Når NRK spør skistjernen når han sist mener han leverte på nettopp den distansen, svarer han at det er et godt spørsmål, men etter litt tenketid lander han på at vi må tilbake til desember 2017.

Da vant han foran Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund på Lillehammer.

– Det begynner å bli en stund siden, selvfølgelig, medgir han.

– Blir slaktet

Fra Falun-helgen drar han imidlertid med seg en positiv tangering av karrierebeste på 15 kilometer i fristil intervallstart. Etter rennet handlet det likevel mest om at det var et hav av tid opp til vinner Aleksandr Bolsjunov.

Når NRK spør om han føler han får mye kritiske spørsmål i forbindelse med prestasjonene som distanseløper, svarer Klæbo slik:

BARE NESTEN: For Johannes Høsflot Klæbo, her like bak seierherre Aleksandr Bolsjunov under 15 kilometer fellesstart i klassisk sist lørdag. Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

– Jeg må alltid stå og forsvare... Det forventes at jeg skal være på pallen uansett hva jeg går. På 15 kilometer skøyting, selv om jeg aldri har vært i nærheten av pallen, så blir jeg slaktet. Men jeg tar det med et smil, sier Klæbo og smiler godt og bredt i anledning spørsmålet.

– Trenger ikke forsvare noen verdens ting

For han erkjenner at han lever i en svart-hvitt-verden uansett hvilket skirenn han går. Slik har det blitt når han har vunnet så mye som han har gjort.

Når var sist gang du ble irritert over det du mener er urettferdige forventninger? spør NRK. Klæbo smiler igjen. Han blir ikke irritert, sier han.

– Dere skal få skrive akkurat det dere vil. Jeg trenger ikke forsvare noen verdens ting. Jeg gjør så godt jeg kan – og kan ikke gjøre mer. Samtidig legger jeg press på meg selv, jeg også.

– Men jeg går ikke og bruker tid på at andre mener jeg burde vunnet eller at det står overskrifter med «knust av Bolsjunov» her og der.

– Ikke noe overmenneske

Sprintlandslagstrener Arild Monsen mener Klæbo har satt og fortsatt setter offensive mål på distanse.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men han siterer trener og morfar Kåre Høsflot når han påpeker at det ikke er noen selvfølge å inneha sprinttronen samtidig som man behersker alle mulige andre distanser.

– Kanskje vi ikke greier det, erkjenner Monsen.

– Men jeg synes ikke han fortjener å måtte forsvare seg når han blir nummer syv på 15 kilometer i fristil. Det er absolutt godkjent. Han er en kanongod skiløper, men ikke noe overmenneske. Det er ikke bare å befeste topp-posisjonen i alt.

«Hvordan skal vi bli kvitt Klæbo?»

Monsen er klar på at Klæbo, morfaren og han selv ikke undervurderer resten av verden når skistjernen stiller til start i et distanserenn. Enten om det er snakk om intervallstart eller en fellesstart.

– Alle vet hva Klæbo er i stand til å gjøre. Motparten legger opp en taktikk som handler om «hvordan skal vi bli kvitt Klæbo?».

– Det var det store deler av verdenseliten ikke gjorde i hele Petter Northugs karriere. De ventet på at han skulle vinne spurten. Så var de fornøyd. Sånn er det ikke i dag, sier Monsen.