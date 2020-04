– Det er det jeg har mest lyst til, og som jeg føler passer meg best, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Johannes og pappa Haakon opplyser at de har brukt de siste dagene til å oppsummere forrige sesong, samt til å identifisere hva som vil være best for skiesset den kommende sesongen hvor verdenscup og VM står på planen.

– Ikke noe misnøye

Klæbo forklarer pressemeldingen med at det har vært flere spørsmål om hva han tenker og ønsker fremover.

– Dette er en beslutning jeg gjør basert på lyst og glede, ikke noe misnøye, fordi jeg tror dette vil være riktig som basis for å realisere de målsettinger jeg har.

– Jeg har vært tilfreds med opplegg og samarbeid med Norges Skiforbund, allroundlandslaget og miljøet. Vi har nå gode samtaler og diskusjoner med landslagsledelsen og trenerteamet med fokus på at jeg har enda mer lyst til å trene med sprintlandslaget. Det tror og mener både morfar og jeg passer min utvikling bedre, forklarer Klæbo.

Må vente på svar

Langrennssjef Espen Bjervig kan imidlertid ikke love Klæbo at han får viljen sin akkurat nå.

– Johannes har ytret ønske om å bytte tilbake til sprintlandslaget, og når en av verdens beste skiløpere ytrer det, må vi lytte og ha respekt for det. Men til sjuende og sist er det vi som setter sammen et lag, og som vi har sagt noen ganger, vil de lagene bli offentliggjort i slutten av april eller slutten av mai, sier Bjervig til NTB.

Det er langrennskomiteen som til syvende og sist tar avgjørelsen etter å ha mottatt en innstilling fra Bjervig og landslagstrenerne.

Komitéleder Torbjørn Skogstad sier til NRK at en avgjørelse trolig må vente til 1. mai.

– Vi går ut fra at det er en god vurdering på dette før vi skal behandle det, sier Skogstad, som ikke kan huske at komiteen ikke har lyttet til en innstilling.

– Vanskelig å si

Klæbo sier han ikke misfornøyd med utviklingen på distanse, men at han gjerne skulle ha «vært noen hakk høyere oppe» i distansecupen med tanke på sammenlagtseieren.

«Manglende stabilitet har gjort dette vanskelig», heter det i pressemeldingen.

– Vi har god erfaring med å samarbeide med Arild (sprinttrener, Monsen). Samarbeidet mellom morfar og han har også fungert bra tidligere, sier Klæbo i pressemeldingen.

Treneren på allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, understreker at dialogen med Klæbo har vært god og løpende senest mandag kveld.

VIL FINNE GOD LØSNING: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Nossum påpeker også at Klæbo har et godt grunnlag for vurderingen etter å ha vært en del av begge landslagene de siste to sesongene.

– Burde noe vært gjort annerledes?

– Det er vanskelig å si. Han har vunnet ti verdenscuprenn denne sesongen. Det er vanskelig å si at det har vært dårlig, men jeg er enig med ham i at han har vært ustabil. Sprintmessig har han jo aldri gått fortere, så det er litt spesielt. Det er marginalt i toppidretten, så det er vanskelig å sette fingeren på detaljer som kunne vært gjort annerledes, sier Nossum til NRK.

– Er det et nederlag at Klæbo vil bytte etter én sesong?

– Det er ikke noe prestisje i det. Dialogen mellom meg og Johannes har vært veldig bra. Det var uproblematisk den andre veien i fjor. Jeg og Arild (Monsen) kjenner hverandre ekstremt godt. Vi ønsker å ha de beste troppene, så det spiller ingen rolle om de er på det ene eller det andre laget. Det handler til sjuende og sist om tryggheten, som han har funnet i større grad på sprint- enn allroundlaget, sier Nossum.