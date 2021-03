– Det ble kjørt jevnt rolig opp til toppen, og jeg ventet til forspranget ble spist opp. Jeg fikk løpet dit jeg ville med at han gikk i rykk og napp. Han (Bolsjunov) må gå hardere hvis jeg skal slippe, sier Klæbo til NRK.

Bolsjunov prøvde nemlig å riste av seg trønderen før den siste bakken, men Klæbo hadde tilsynelatende ingen problemer med å holde følge.

Dermed kunne Klæbo sette et utrolig punktum på det som var en berg- og dalbane av de helt sjeldne.

Pål Golberg fikk nemlig en marerittopplevelse på den første etappen, men en superetappe fra Emil Iversen hentet opp hele forspranget.

Hans Christer Holund kontrollerte sin etappe, og Lyn-løperen åpnet rolig før han skrudde opp farten og økte avstanden til 35 sekunder før den siste etappen.

Her tok råsterke Bolsjunov opp jakten på Klæbo, og allerede etter drøye tre kilometer var gullutfordrerne helt likt.

Bolsjunov og Klæbo testet hverandre med små rykk og napp på de siste kilometerne. Etappen utviklet seg til å bli en psykologisk kamp før den siste runden, hvor Klæbo klarte å bite seg fast.

Bolsjunov prøvde seg på den siste strekningen uten å lykkes, og da duoen gikk inn i den siste motbakken, ble russeren parkert av Klæbos superrykk.

GULLKLEM: Her omfavner Eirik Myhr Nossum ankermann Johannes Høsflot Klæbo etter målgang. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg var bekymret siden jeg våknet i dag morges og til vi var på målstreken. Jeg er bekymret for at Johannes skal brekke staven i siste bakke. Bolsjunov går oppå ham, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Syntes synd på ham

Det var ventet at det skulle bli et samlet felt på de første etappene på grunn av snøværet, men Alexej Tsjervotkin overrasket alle med å sprenge feltet allerede fra start.

Russeren fikk hele 56,6 sekunder ned til gullfavoritt Norge og Pål Golberg, som angret veldig på valget om å gå med klister.

Så, da gulltoget var i ferd med å forlate stasjonen, ble rollene snudd. Emil Iversen hadde full klaff med både form og ski, og trønderen spiste inn forspranget på knappe fire kilometer.

Til veksling var Iversen 23,6 sekunder foran Ivan Jakimusjkin, som hadde en svært tung dag på jobben.

– Jeg skjønte at Påls ski ikke var optimale. Da jeg gikk for den andre varianten, skjønte jeg at jeg fikk gode ski. Jeg følte meg i kjempeslag. Jeg gikk litt for ham også, fordi jeg syntes synd på ham, sier Iversen.

– Hva i all verden er det som skjer?

Det var få – om noen – som trodde at gullutfordrerne ville prøve å gå fra på starten av stafetten. Tsjervotkin trosset imidlertid værforholdene og ekspertene da han gikk til angrep allerede etter tre kilometer på den første etappen.

Russeren krummet nakken i front og bare økte avstanden, og da alle forventet at feltet skulle skru opp farten, fikk seerne hakeslepp da samtlige plutselig stoppet opp på toppen av en motbakke.

Ingen ville nemlig være først utfor på den dårlige snøen.

– Hva i all verden er det som skjer her? Vi har ikke sett maken på en stafett der noen er i ferd med å gå fra, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Du verden. Dette begynner å bli skummelt, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

SE SITUASJONEN: Her stopper feltet helt opp mens Alexej Tsjervotkin var i klar ledelse. Du trenger javascript for å se video. SE SITUASJONEN: Her stopper feltet helt opp mens Alexej Tsjervotkin var i klar ledelse.

– Tidenes beste etappe

Tsjervotkin bare fortsatte å øke avstanden, og russeren ga seg ikke før han var hele 44,7 sekunder foran hovedfeltet.

Golberg måtte gi fra seg enda flere sekunder. Emil Iversen hadde altså hele 56,6 sekunder opp til gullplass ved veksling.

– Dette er kanskje tidenes beste førsteetappe på en stafett. Utklassing, konkluderte NRK-ekspert Bjørn etter den første etappen.

Store snøutfordringer

Utøverne våknet til tungt snøvær i Oberstdorf fredag morgen. Den våte snøen ga samtlige smøresjefer hodebry før stafetten, og det store spenningsmomentet var knyttet til hvem som traff og bommet på skiene.

Norges smøresjef Stein Olav Snesrud omtalte den tunge snøen som «lim» under skiene. Og det var nok nettopp det som ble tilfellet for mange – men ikke for Tsjervotkin.