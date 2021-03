Værkaos før VM-stafetten: – Det kan bli skjebnesvangert

– Her snør det katter. Det kan bety alt, det får vi se. Foreløpig er det dritbløtt i sporet. Vi får se hva som skjer, sier Norges smøresjef Stein Olav Snesrud til NRK fredag morgen.

Forberedelsene er i full gang til herrenes VM-stafett som starter kl. 13.15. Men foreløpig vet ikke smørerne helt hva de forbereder seg på.

TETT NEDBØR: Slik så det ut på VM-arenaen i morges.

Det eneste som er sikkert i øyeblikket er at alt er uvisst hva angår vær og føreforhold.

– Blir det sånn et par timer til, får det stor betydning, sier Snesrud, som forteller at det er ventet 2-3 millimeter nedbør på formiddagen, målt i regn.

Hva det betyr i snømengde, kommer an av hva slags snø som faller.

Torsdagens svenske smørefiasko på kvinnestafetten var en påminnelse om sjanseløse selv gode skiløper er på utstyr som ikke holder mål.

SNØR «KATTER»: Snøen laver ned i Oberstdorf fredag morgen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Alle mann til pumpene

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er klar på at uansett værutvikling, så er premissene totalt endret før stafetten.

– Vi ser at været nå morgenen er veldig varierende. Regn har gått over til kraftig snøfall. Dette er noe vi har sett før i Oberstdorf, at det i løpet av veldig kort tid kan veksle mellom snø, sol og regn. Men uansett er dette et væromslag som gjør at det blir et helt annet føre enn tidligere i VM, sier Aukland.

SJEFSMØRER: Stein Olav Snesrud. Foto: Terje Pedersen

Det bekrefter Snesrud:

– Denne snøen har vi ikke vært borti før under VM. Så nå er det alle mann til pumpene, sier smøresjefen.

Ifølge Aukland er det foreløpig umulig å si om det vil være best med tørrvoks, klister eller rubb (ingen festesmurning) på de klassiske etappene.

Frykt for kladder eller glatte ski

Det kan det fortsatt være når løperne går til start.

– Jeg antar det vil stå mellom klister og rubb. Valget kan bli skjebnesvangert. Hvis det er oppholdsvær på start, vil det beste trolig være klister. Hvis det da begynner å snø, kan man få store kladder. Hvis det snør på start og man velger rubb, kan man få veldig dårlig feste hvis det slutter å snø, forklarer Aukland.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Dermed får skivalg en helt avgjørende betydning.

Aukland påpeker også at snø under løpet vil gjøre det vanskeligere å gå fra andre lag underveis. Han er imidlertid ikke bekymret for Johannes Høsflot Klæbo i en eventuell spurt.

Det norske laget består av Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund og nettopp Klæbo.

STORT SNØFALL: Værforholdene i Obertsdorf skaper trøbbel. Foto: Morten Stenberg / NRK

Johaug: – Glad tremila ikke går i dag

Therese Johaug sier dette om værforholdene på fredagens pressekonferanse om uttaket til lørdagens tremil.

– Det er meldt snø fra morgenen nå. Så er det meldt mye mindre utover dagen. Og er det noen som takler sånne forhold, så er det smørerne våre i traileren. S jeg er hundre prosent trygg på at guttene får optimale ski i dag, sier Johaug til NRK.

SPENT: Therese Johaug. Foto: Geir Olsen / NTB

Så innrømmer hun:

– Jeg er veldig glad for at tremila ikke går i dag, for å være helt ærlig.

– Jeg ser for meg at det er kaotisk. Jeg har jo våkna opp til et alvorlig snøvær, men er det noen som kan takle det, så er det smørerne som vi har. Det er vi ikke bekymret for, sier Helene Marie Fossesholm dagen etter at hun gikk det norske kvinnelaget inn til VM-gull i stafett.

Hvor utfordrende været i Oberstdorf kan være, så man aller best i Tour de Ski for tre år siden. Da måtte en etappe avlyses på grunn av sludd og kraftig vind. Slik så det ut den gangen: