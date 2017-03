– Jeg var så stiv, så jeg prøvde bare å ta korteste vei og spurte det jeg hadde. Jeg skjønte ikke at jeg vant før jeg kryssa målstreken, sier Klæbo.

Stortalentet har hatt en fantastisk sesong – han vant både i sesongåpningen på Beitostølen og sesongens siste renn.

– Jeg trodde egentlig jeg skulle bli nummer tre, men så tenkte jeg at dette er det siste i sesongen og at jeg bare måtte komme meg fortest mulig til mål, sier stortalentet.

– Jeg trodde egentlig at jeg kom til å se minitouren på TV, så dette er utrolig gøy, fortsetter han.

– Det er utrolig imponerende det Johannes gjør. Da vi tok han igjen så vi at han var sliten, men han klarer å mobilisere kreftene og er helt enorm på oppløpet. Han har de samme egenskapene som Petter Northug har. Selv om han er stiv klarer han å få opp en helt enorm toppfart, sier Dyrhaug om lagkompisen.

Lureløp

20-åringen gikk ut med et forsprang på 22 sekunder ned til Dyrhaug og 23 sekunder ned til Harvey, men etter fem kilometer ble han hentet av de to forfølgerne.

NUMMER TRE: Niklas Dyrhaug tapte spurten mot Klæbo og Harvey. Foto: Jacques Boissinot / AP

Da ble det et lureløp i tet. Trioen gikk sammen til mål, og det hele ble avgjort med en spurt. Den ble meget jevn, og det måtte målfoto til for å finne ut av hvem som hadde den lengste foten.

– Det var en veldig spennende «fight». Jeg skjønte fort at det kom til å bli en duell mellom oss tre. Jeg prøvde en langspurt, men det ble bare nesten. Jeg er fornøyd med å bli nummer tre, men akkurat nå er jeg skuffet over at jeg ikke tok det hjem, sier Dyrhaug.

– Jeg tror aldri jeg har vært med på en så jevn kamp. Nå skal jeg bli med Johannes på spurt-trening. Det er bare å ta av seg hatt og hansker og det som er for han, fortsetter han.

Hund i løypa

Tidligere søndag holdt Tiril Eckhoff på å bli felt av et ekorn i Holmenkollen.

Også på jaktstarten i Canada var det dyr i langrennsløypa. Etter ti kilometer fikk nemlig trioen i tet besøk av en hund, men alle holdt seg på beina.

HUND I BAKKEN: En hund forstyrret løperne i Canada.

Dramatikk i målområdet

Etter at målfoto måtte avgjøre om det var Klæbo eller Harvey som vant minitouren var det mer dramatikk i målområdet.

Svenske Emil Jönsson måtte få legehjelp. Han veltet over ende da han gikk i mål og lå nede i snøen i målområdet, men det så ut til å gå bra med svensken.

FIKK LEGEHJELP: Jönsson lå lenge i målområdet med smerter.