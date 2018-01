Klæbo takket med Northug-caps: – Håper vi kan gå sammen i OL

Langrennskometen fikk prisen av Petter Solberg og sønnen Oliver. Som første prisvinner på scenen, la han listen med følgende takketale:

– Å få stå her og få en pris er uvirkelig. Tusen takk til juryen. Da er tiden inne for å takke dem som fortjener det. Jeg må starte med altmuligmann morfar.

– Uten morfar hadde jeg ikke stått her i dag. Jeg må også takke skiforbundet og Arild Monsen som lar oss holde på litt som vi vil, samarbeidspartnere og venner samt en som har inspirert meg i mange år. Jeg håper vi kan gå sammen i en OL-sprint eller OL-stafett. Dette er en gave til en som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen Petter, sier Klæbo.

Underveis tok på seg en rød caps med teksten «Make Northug Great Again» som en hilsen til Mosvik-karen som fyller 32 år lørdag.

Warholm-trippel

Northug, som likevel går i svenske Piteå søndag, takket for hilsenen på sin Facebook-side senere lørdag kveld.

– Takk for bursdagshilsenen, Johannes! Og grattis med pris på Idrettsgallaen! Vi sees på teamsprinten i OL!

Karsten Warholm fikk ikke overraskende prisen som «årets mannlige utøver», og ble også hedret med «utøvernes pris» samt «årets navn» stemt frem av det norske folk. Trener Leif Olav Alnes fulgte opp med prisen som «årets trener».

Årets forbilde Du trenger javascript for å se video.

– Jeg vil takke Karsten Warholm. Han har gitt meg et fantastisk daglig liv. Vi har ganske dårlig humor, men deler samme type humor. Og idrettsgleden må aldri gå tapt i vinflasker eller reiseregninger, avsluttet Alnes sin tale med.

Idrettspresident Tom Tvedt er på plass på Hamar, men ønsket ikke å snakke med pressen på vei inn i salen.

Bjørgen takket samboeren

Birgit Skarstein ble «årets kvinnelig funksjonshemmede utøver», mens håndballguttene, som nå lader opp til EM i Kroatia, ble hedret som «årets lag» etter VM-sølvet i fjor.

– Jeg vil takke de guttene som er her. Det er utrolig at vi faktisk får en sånn pris. For ti år siden satt vi på tribunen på rad 547 og var der som gjester. Tusen takk, gutta. Suverent, sier landslagskaptein Bjarte Myrhol.

Fire gull under Lahti-VM i comebacksesongen etter å ha blitt mor dannet grunnlaget for at Marit Bjørgen fikk pris som «årets kvinnelige utøver».

– Til sist vil jeg takke Fred Børre som kjæreste og pappa har gjort det mulig å komme tilbake, sier Bjørgen.

Terje Våg fra Snåsa ble «årets ildsjel», Andreas Bjørnstad ble kåret til «årets mannlige funksjonshemmede utøver» og Bjarte Myrhol fikk prisen som «årets forbilde» av lagkompisen Sander Sagosen.

– Jeg selv hadde et stort forbilde i Alexander Dale Oen, som jeg brukte mye som inspirasjon. Jeg kunne ikke satt større pris på det her. Det er helt sikkert noe av det største som har skjedd i mitt liv. Takk skal dere ha, sier Myrhol.

Kveldens siste pris på Hamar gikk til Egil Olsen som fikk «årets hederspris».

– Jeg liker å være forberedt på ting. Og det var jeg til de grader ikke nå. Jeg hadde skjønt litt om jeg hadde fått denne prisen på 90-tallet. Men nå? Jeg har til og med uttrykt en viss skeptisk til denne Idrettsgallaen. Men jeg må si jeg syns det er litt stas tross alt da som har vært så heldig å få vært med på mye med et norsk landslag. Men dette her var stort og skal jeg være helt ærlig syns jeg vil kanskje til og med at jeg har fortjent det. Men tidspunktet var veldig spesielt, sier Drillo.