Kveen om Northugs helomvending: – Har vært en kamp mot hodet

Det opplyser Northugs trener Stig Rune Kveen til NRK.

– Grunnen til at det har vært litt frem og tilbake fra Petter sin side, er at det har vært en motivasjonsutfordring da han skønte at touren (Tour de Ski) røk. Han har ikke fått gjort det han har ønsket. Det har vært en kamp mot hodet. Han har trent bra, men ikke hatt glede av skirenn, sier Kveen.

Northug har hatt en mildt sagt trøblete inngang til OL, og motgangen fortsatte da trønderen ble vraket til Tour de Ski.

FORNØYD: Landslagssjef Vidar Løfshus er glad for at Petter Northug går i Sverige. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Northug, som allerede er tilbudt plass i verdenscuprennene i Planica kort tid etter NM, var påmeldt på både sprinten, 15 km og 30 km fellesstart i Piteå, men bestemte seg altså for å droppe rennene til fordel for trening.

– Berg-og-dalbane

Når han nå likevel stiller til start på 30-kilometeren, er det fordi motivasjonen har fått seg et løft, ifølge Kveen.

– Det har vært en berg-og-dalbane motivasjonsmessig. Han var klar på at det var et sterkt ønske å gå touren, sier Kveen.

– Hvor langt nede har han vært?

– Jeg vil ikke kommentere det spesielt, men jeg er veldig glad for at han ønsker å gå skirenn, svarer Kveen.

– Forhåpentligvis har villdyret våknet

Landslagssjef Vidar Løfshus har akkurat fått en tekstemelding med nyheten når NRK møter ham i Val di Fiemme lørdag formiddag.

– Det er vi glade for. Da har forhåpentligvis villdyret våknet litt nord i Sverige, sier Løfshus til NRK.

EKSPERT: NRKs Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi håper på et godt resultat og en gryende OL-form, fortsetter han.

– Hva er gryende OL-form?

– Han må være med å kjempe. Der er de nest beste norske. Han må hamle opp med dem, svarer Løfshus.

– Da mener du en pallplassering?

– Jada, men Piteå er ikke det som teller mest med tanke på OL. Det er NM og rennet i Planica, sier landslagssjefen.

NRK-ekspert Fredrik Aukland påpeker at renn er viktig for å få en god formutvikling.

– Jeg synes det er litt rart at han ikke gikk sprinten, som er viktig med tanke på OL. Nå går han en distanse som ikke er der (i OL). Men det er jo litt typisk «sirkus Northug». Det er mye frem og tilbake, sier Aukland.

Kveen sier at Northug nå ønsker å få en gjennomkjøring før NM og innspurten mot en OL-plass.

– Han var klar for touren, og det er et tegn på at det går rett vei, sier Kveen.

NM på Gåsbu går neste helg. Der skal Northug delta i jakten på å få en plass i den norske OL-troppen.

