Klæbo stiller til ny femmilsduell mot Bolsjunov

Fratok Klæbo gullet: Nå forteller rennsjefen om de hektiske timene

Rennsjef Pierre Mignerey innrømmer at det var en særdeles utfordrende dag, men deler nå hva som lå til grunn for endelig avgjørelse. Han takker jurysjef Marte Aagesen Trondsen for å opptre profesjonelt i saken.