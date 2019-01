For da Sergej Ustjugov slet underveis og sakte, men sikkert ble hektet av, valgte i stedet fire russere å holde farten oppe i feltet i front – hvor blant annet Klæbo var med. Ustjugov var Russlands største sammenlagtrival før lørdagens etappe.

– Dumme som brød, sier Hans Christer Holund om russernes taktikk.

– Vi får høre på starten der av sisterunden at Ustjugov slipper og plutselig er det mange russere i tet. Alle hører det jo, så man må jo neste bare le selv om vi er slitne der ute, sier Lyn-løperen, mens han smiler og ler om hverandre.

Fantastisk dag

For der Ustjugov slet litt ute i løpet hadde Klæbo hadde en helt fantastisk dag.. Han vant samtlige innlagte sprinter og tok full pott av bonussekunder. Så var han så sterk at han vant hele rennet til slutt også – foran Francesco de Fabiani og Aleksandr Bolsjunov. Over målstreken fikk han nye 15 sekunder på sammenlagtrivalen Sergej Ustjugov.

SEIER: Johannes Høsflot Klæbo leverte en knallsterk 15 kilometer i Val di Fiemme, her går han over målstreken som vinner foran Francesco de Fabiani. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Når regnskapet ble gjort opp etter rennet viste det seg at Klæbo nå leder med ett minutt og 20 sekunder før den avsluttende sisteetappen søndag, hvor blant annet monsterbakken skal bestiges.

– Jeg kommer ikke til å sove godt i natt. I natt blir det lite søvn. Jeg kommer til å ligge og grue meg til «den fantastisk bra bakken» vi skal møte i morgen, sier Klæbo og smiler.

– Sikkert kjipt

Klæbo smiler enda litt mer når han får høre Holunds utspill. Han sier at «det er jo noen som sier det de tenker også». Han unnskylder russerne litt, for Bolsjunov er en av pallkandidatene.

– Nå er han inne i kampen om andreplassen og, hvem vet, også som vinner. Han gjør et bra løp og havner på pallen igjen. Det er han som drar på sisterunden. For Ustjugovs del er det sikkert kjipt, sier Klæbo.

STORFORNØYD: Johannes Høsflot Klæbo etter seieren lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Hyllet» taktikken

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum var ekstremt imponert over Klæbos prestasjon og mente det var noe av det beste 22-åringen har gjort, til tross for at skistjernen har tre OL-gull. Nossum lo i likhet med Klæbo av Holunds utspill. Han fikk fredag høre hvordan russerne skulle knekke den norske skistjernen lørdag. Det fungerte overhodet ikke.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg hyller jo taktikken. Det er det jeg gjør. Det er mulig jeg misforstod NRK-artikkelen der det stod at det var oss de skulle kjøre mot, sier Nossum, og insinuerer at russerne ødela for seg selv.

Han forklarer deretter hvorfor det gikk så galt. Løypene i Val di Fiemme er nemlig knallharde.

– Jeg prøvde å si det i går. Her koker det i hodene på folk. Det er sjette dagen på Tour de Ski, det er mye i potten. Det er kropp mot kropp og ikke taktikk. Det handler ikke om det, sier Nossum.