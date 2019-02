Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Se kvartfinaleoppsettet nederst i saken!

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet samtlige syv sprintprologer han har stilt opp i denne sesongen. Han begynte allerede i Ruka, og har holdt det gående helt til sprinten i Lahti den 9.februar.

Prologen i VM ble dermed den første som den norske skiyndlingen ikke vant. Til det var han et snaut sekund for sent ute.

– Det er interessant, når det først gjelder her. Det er nok ikke en trygghet for Klæbo dette, han gikk rett gjennom intervjusonen etterpå. Men det er lite som skiller, sier NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland.

– Jeg er litt overrakset. Jeg syns han så bra ut, sier landslagsløper Eirik Brandsdal om Klæbo.

Fem seiere på rad

Klæbo leder både sprintverdenscupen og verdenscupen sammenlagt før VM. Han har vært særlig overlegen i sprint denne sesongen. Faktisk har han vunnet de fem siste sprintene som er blitt arrangert i verdenscupen.

Sist Klæbo ikke vant en sprint han stile i, var tilbake i november.

Da den regjerende verdensmesteren la ut i prologen, var det med en voldsom intensitet og frekvens. Snaut tre minutter senere passerte han målstreken, men var 91 hundredeler bak Viktor Thorn som vant prologen.

Johannes Høsflot Klæbo inn på en foreløpig femteplass i prologen

Finn-Hågen Krogh ble nummer tre, Klæbo nummer fem, Emil Iversen nummer syv og Sindre Bjørnestad Skar er foreløpig nummer 13.

– Det var en tung løype, en av de tyngste prologene jeg har gått. Jeg må komme meg til hektene før jeg vet hvordan jeg skal legge opp finalene, sier Krogh til NRK.

Ustiugov herjet

Så godt som alle favorittene gikk videre i prologen. De fire nordmennene var trygt inne blant de 30 beste.

Det største skremmeskuddet var det nok den russiske bjørnen Sergey Ustiugov som sto for.

Russeren har ikke vært i god gammel form tidligere i år, men da det gjaldt som mest, var han hundredelt bak Viktor Thorn som vant prologen.

– Vi skal se opp for Ustiugov. Han vet hvordan man kommer i form til mesterskap. De har studert løypa fra prøve-VM i fjor, og studert Klæbo. Det er ikke tilfeldig at han gjør det bra, han har trent godt med denne sprinten, sier Aukland.

Kvartfinale 1: Krogh, Klæbo, Ustiugov, Bolger, Zelger, Schaad.

Kvartfinale 2: Halfvarsson, Pellegrino, Clugnet, Bjørnestad Skar, Gros, Jay.

Kvartfinale 3: Thorn, De Fabiani, Chanavat, Hamilton, Wang, Bolshunov.

Kvartfinale 4: Iversen, Maeki, Jouve, Maltsev, Miyazawa, Voranau.

Kvartfinale 5: Retivykh, Svensson, Young, Harvey, Hanneman, Hakola.