Full Sundby-støtte til Klæbo mot forbundet: Avslører konflikter og oppgitt over manglende åpenhet

Sundby – tillitsvalgt i allroundlandslaget – forteller nemlig til NRK at han har fulgt nøye med på Klæbo-familiens utspill onsdag denne uken i forbindelse med landslagets treningssamling på Sognefjellet.

Ønsker større klarhet

Sundby understreker at han i utgangspunktet ikke ønsker noe bråk, men han er helt enig med familien Klæbo og åpner opp om diskusjonene i kulissene mellom utøvere og forbund.

I dette intervjuet tar 34-åringen et oppgjør med dagens regelverk utøverne utsettes for, gjør det klart at i hans øyne trengs det kraftige forbedringer og kritiserer den manglende åpenheten forbundet utviser overfor løperne i markedsspørsmål:

– Haakon – og for så vidt Johannes – tar tak i en del ting som er ganske vesentlig å få større klarhet i for hele utøvergruppen, innleder han først overfor NRK.

Saken fortsetter under bildet.

Martin Johnsrud Sundby (høyre), sammen med landslagskollega Hans Christer Holund under NM på Lygna i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Har fått frist

Men først litt bakgrunn:



For onsdag ble det klart at Klæbo ennå ikke har signert en såkalt utøveravtale og dens vedlegg. Der står de aller fleste retningslinjer for landslagsløperne i og utenfor sporet gjennom hele sesongen.

Skistjernen har frist til 10. juni.

Langrennssjef Espen Bjervig antydet at mye av uenigheten mellom partene handlet om hvilke kommersielle grenser det er for utøverne i sosiale medier, som for eksempel når Skiforbundets sponsorer skal eksponeres i de nye mediene.

Bakgrunn: Klæbo har ikke signert utøveravtalen – får frist til 10. juni

Privat eller ikke privat?

Men noen timer senere slo managerpappa Haakon Klæbo ganske hardt tilbake. For ham handler dette om når utøverne, og i dette tilfellet hans egen sønn, er privat og har makt over egne markedsrettigheter, og når han er under forbundets kontroll. En langt større og mer prinsipiell diskusjon.

For eksempel: Må Johannes Høsflot Klæbo, eller Martin Johnsrud Sundby for den saks skyld, ikle seg alle forbundets sponsorer dersom det er en fare for at det er et video- eller stillbildekamera til stede? Slik NRK forstår det, er det slik flere utøvere opplever at Norges Skiforbund og deres sponsorer etterlever reglene i dag.

Saken fortsetter under bildet.

Johannes Høsflot Klæbo, her under landslagets treningssamling på Sognefjellet denne uken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vet ingenting

Haakon Klæbo la i onsdagens kritikk av dagens regime til at «han registrerte at Bjervig i Skiforbundet mener uenigheten handler om sosiale medier» og at «partene nok har en litt ulik oppfatning». Til slutt la han til en setning som ikke levner noen tvil om at det er stor uenighet: «Vår oppfatning er at uenigheten er langt mer omfattende enn sosiale medier».

Det er blant annet her Martin Johnsrud Sundby, som selv ikke er på sosiale medier, er helt på linje med sin landslagskollega og hans far.

Sundby fortsetter intervjuet med å fortelle at det ikke finnes noen åpenhet fra Norges Skiforbunds side når det kommer til diskusjonen de har med Johannes Klæbo og pappa Haakon.

– Vi andre vet ingenting annet enn det vi leser i media, sier Sundby oppgitt.

– Det skjer nesten aldri

Så setter han ord på hvorfor han støtter Klæbos kamp fullt ut.

– Definisjonen av offentlig og privat setting er ganske komplisert for oss utøvere å forholde oss til da vi per i dag, ifølge Norges Skiforbund, aldri er i privat setting, dermed heller ikke markedsmessig. Det vil egentlig si at vi aldri lengre er i privat setting dersom det er en mulighet for at enten media eller et sosialt medium skulle være til stede.

– Ergo, det skjer nesten aldri. Helt uavhengig av om det er på sommerferie, påskeferie, på en fjelltopp med samboeren, eller i pressesonen under VM. Vi er underlagt de samme reglene og har stort sett totalt mangler på egne markedsrettigheter. Jeg forstår at dette oppleves som krevende for Johannes, sier Sundby.

Saken fortsetter under bildet.

TOK GULL SAMMEN: Martin Johnsrud Sundby og Johannes Klæbo tok stafettgull under VM i Seefeld sammen med Emil Iversen og Sjur Røthe. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Når er man på jobb?

På spørsmål om hvor viktig det er at denne debatten reises, svarer

Sundby slik:

– I 2019, når stort sett alle utøvere er på sosiale medier, bortsett fra meg selv, byr dette på en del utfordringer som ikke har ligget der i så stor grad tidligere. Når er man faktisk helt privat og når er man «på jobb»? Her oppstår det relativt hyppige konflikter og det er krevende for både Skiforbundet og utøverne.

– Må klargjøres og reguleres

Han forteller deretter at det er gjort forsøk på et regelverk som skal være gjeldende på området, men Sundby støtter Haakon Klæbo i at «regelverket i dag likevel ikke er særlig ålreit for utøverne og at det må gjøres endringer».

Sundby legger til at «Haakon Klæbo nå poengterer en del ting som er helt avgjørende å ta tak i» og at «han og andre utøvere får full støtte».

– Hva mener du bør endres allerede nå eller innen ett år?

– Jeg mener at Norges Skiforbund ikke kan ha rettigheter på utøverne i privat setting og definisjonen av når vi er private og ikke, må utbedres, klargjøres og ikke minst reguleres om. Her er det en del innspill fra utøverne på bordet, så får tiden vise.

– Utøverne må få flere markedsrettigheter i årene fremover, og jeg kommer til å jobbe på vegne av utøverne på dette området, selv om endringene kommer etter min tid i Norges Skiforbund, sier Martin Johnsrud Sundby.

Saken fortsetter under bildet.

LANGRENNS- OG LANDSLAGSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under verdenscupen i Holmenkollen i mars i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vil gjennomføre internt

Langrennssjef Espen Bjervig har lest Sundbys betraktninger og uttalelser. Han svarer slik i en e-post til NRK:

– Skiforbundet langrenn skal sørge for gode rammebetingelser og kontrakter for alle våre landslagsløpere. Diskusjoner rundt de personlige avtalene ønsker vi å gjennomføre internt mellom partene, som i enhver annen forhandling

– Overordnet er det selvsagt viktig for oss å etablere tydelige retningslinjer og gode løsninger til beste for både løpere, samarbeidspartnere og forbund, for å kunne forvalte og utvikle norsk langrenn. Dette diskuterer vi med tillitsvalgte løpere og/eller andre relevante parter i de ulike prosessene, skriver Bjervig.

Saken fortsetter under bildet.

Haakon Klæbo, her avbildet under et showrenn i mars 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Martin vet hva han snakker om

Haakon Klæbo har også lest Sundbys vurdering av situasjonen. Han sier følgende til NRK:

– Martin har vært i denne bransjen i flere år enn de aller, aller fleste. Jeg synes han har mange interessante tanker, meninger og argumenter rundt dette temaet. Det er viktig at Martin som tillitsmann og erfaren topputøver tar tak i de problemstillingene som han her gjør. Martin vet hva han snakker om – slik blir vi gode sammen, sier Haakon Klæbo, og legger til følgende:

– Dette handler ikke om enkeltutøvere. Dette er heller ikke en sak som handler om grådighet. Saken handler om å få kontroll på hverdagen for mange - for ikke å si alle landslagsutøverne, sier Haakon Klæbo.