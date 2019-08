Klæbo skal trene med en av sine største rivaler: – Dårlig nytt for alle konkurrenter

– Det vil bli en strålende mulighet for meg, men kanskje også for han for å få litt erfaring fra gamle Pellegrino, sier Federico Pellegrino til NRK.

Pellegrino har i en årrekke vært verdens klart beste på sprint i fristil, inntil han i fjor ble revet ned fra tronen av nettopp Klæbo. Nå slår de to enerne seg sammen.

– Vi har ikke gjort det før. Men skiforbundene organiserte det sammen, sier italieneren.

TOK SEIEREN: Federico Pellegrino var best i sprinten og tok seieren på Blinkfestivalen lørdag. Foto: Axelar/norges Skiforbund / NTB scanpix

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, tror at samarbeidet vil ha en klar positiv innvirkning for de to spurt-essene.

– At to av verdens beste sprintere skal trene sammen kan jo gjøre begge bedre. Det er kanskje dårlig nytt for alle konkurrenter, sier Torgeir Bjørn.

– Pellegrino kan tjene mest

Pellegrino er 28 år og har vært i langrennssirkuset i lang tid. NRK-eksperten tror at gullvinneren fra Lahti-VM kan tilføye den unge nordmannen en hel del.

– Pellegrino har jo vært den beste sprinteren i mange år, helt til Klæbo kom opp. Han har lang erfaring i det å gå i felt, så han kan nok lære litt hvordan Pellegrino tenker og taktisk går i felt, forteller Bjørn.

Johannes Høsflot Klæbo vant alle sprintene han stilte opp i fjor. Pellegrino vant i Cogne, men der stile ikke Klæbo, og var kun bedre enn nordmannen da Klæbo knakk staven på Lillehammer.

ET FARLIG SAMARBEID: NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, mener at samarbeidet mellom de to spurtkanonene er dårlig nytt for konkurrentene. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– I skøyting er det ganske dødt løp mellom de to, så det er kanskje der Klæbo kan hente mest.

Likevel tror han at det er italieneren som har aller mest å hente på det nye samarbeidet.

– Jeg tror nok Pellegrino kan tjene mest på samarbeidet, fordi Klæbo har utviklet teknikken en del. Han kan lære en del i klassisk teknikk, for der har Klæbo vært en del bedre enn Pellegrino, understreker langrennseksperten.

Vant sprinten

Og i sprintfinalen på Blinkfestivalen lørdag viste italieneren virkelig storform.

– Ingen kan true Federico Pellegrino i finalen her i Sandnes, utbrøt NRKs langrennskommentator Andreas Stabrun Smith i spurten.

For ut av siste sving før oppløpet, dro virkelig Pellegrino til. I spurten utkonkurrerte han motstanderne sine.

– Jeg er veldig fornøyd. Formen er ikke den beste, men det var veldig gøy her i dag. Det var en fantastisk atmosfære, sa Pellegrino til NRK etter sprintseieren.

Han vant etter å ha slått britiske James Clugnet og russiske Sergej Ustjugov, som kom på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Pellegrino vinner sprint finalen i Sandnes Du trenger javascript for å se video.

Nå blir Pellegrino værende i Norge for å trene.



– Frem til vinteren har jeg en lang periode i Norge. Jeg blir her en måned i Sandnes og Trondheim. For å trene på det beste stedet for langrenn, sier italieneren.

Gjøran Tefre var eneste nordmann i sprintfinalen for herrene. På sisterunden hektet han seg fast i Sergej Ustjugov sine rulleski og falt på asfalten. Det ble derfor sisteplass for 24-åringen.