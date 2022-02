Klæbo ble nummer to på søndagens klassiske 15-kilometer i Lahti, kun slått av hjemmefavoritten Iivo Niskanen. Akkurat som på samme distanse i OL, var det verdens beste sprinter som sørget for norsk pallplass også i Lahti.

Svenske William Poromaa ble nummer tre.

Den norske laginnsatsen var god. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer seks, Didrik Tønseth åtte, Harald Østberg Amundsen ni og Erik Valnes 11.

KRAFTIG SLÅTT IGJEN: Emil Iversen. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

Pål Golberg ble nummer 16 – mens Emil Iversen fulgte opp et tungt OL med en ny vanskelig dag på jobben. Trønderen ble dårligste nordmann på nen 30.-plass, drøyt to minutter bak Niskanen.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland omtalte det som uforståelig at Iversen i det hele tatt ble tatt ut til å gå, i utgangspunktt på bekostning av en skuffet Harald Østberg Amundsen.

Amundsen fikk imidlertid sjansen som reserve for Hans Christer Holund – og slo Iversen med 21 plasser og over et minutt.