Ekspert reagerer kraftig på at Iversen får ny sjanse: – Helt uforståelig

– Iversen er ikke kvalifisert og burde gått seg inn på laget igjen. Det kan virke som landslagsledelsen gjør alt for å forsvare at Iversen ble tatt ut til OL, vurderer Aukland.

Iversen er inne på laget

Tirsdag kom uttaket til kommende helgs verdenscup i Lahti. Ledelsen har tatt ut åtte herreutøvere til 15 kilometer klassisk, der Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen har friplass som sammenlagtledere av verdenscup og skandinavisk cup.

Den seks mann store norske kvoten fylles dermed av Pål Golberg, Erik Valnes, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget og Emil Iversen. Utelatt er stortalentet Harald Østberg Amundsen som har vist råsterk klassiskform den siste tiden.

UFORSTÅENDE: Fredrik Aukland mener Harald Østberg Amundsen burde fått sjansen i lahti på bekostning av Emil Iversen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Aukland mener det er riktig at Tønseth og Nyenget får sjansen. Han mener det er Emil Iversen som burde hatt en frihelg.

– Det er helt uforståelig at Amundsen ikke får gå. Han er en ung landslagsløper, har dratt til skandinavisk cup for å kvalifisere seg til verdenscup og vunnet der.

– Han har gjort seg fortjent til denne sjansen og trenger å gå på høyeste nivå for å utvikle seg også i klassisk. Vi må huske at han tok VM-medalje i de motsatte stilarten allerede i fjor, sier Aukland.

– Skuffende at jeg blir vektet bak

Amundsen kommer rett fra en seier og tredjeplass på 15 og 30 kilometer klassisk under skandinavisk cup i Otepää for halvannen uke siden.

I tillegg har han langt bedre klassiskresultater enn Emil Iversen fra de siste verdenscuprennene under Tour de Ski. Blant annet under 15 kilometer klassisk i Lenzerheide. Amundsen ble nummer 17 og Iversen 59.

SKUFFET: Seier i skandinavisk cup holdt ikke for Harald Østberg Amundsen. Foto: Felice Calabro' / AP

– Det er skuffende at jeg blir vektet bak folk som ikke har vært i form, eller har prioritert langløp og ikke gått skandinavisk cup, der jeg føler jeg leverte to gode renn, sier Harald Østberg Amundsen og sukker skuffet i telefonsamtale med NRK tirsdag.

Han fortsetter:

– I tillegg til at jeg har en tiendeplass fra verdenscup. Det må være en eller annen måte å få en inngangsbillett på etter hvert.

Tung sesong

Iversen noterte seg for sine sterkeste 15 kilometer-renn i klassisk for sesongen så tidlig som i november. Da ble han nummer to under langrennsåpningen på Beitostølen og fulgte opp med å bli nest beste nordmann med syvendeplass under verdenscupåpningen.

Det er hans eneste topp 10-plassering individuelt i verdenscupen i vinter, uansett distanse.

Iversen var imidlertid i OL-troppen, men var ikke blant de fire som fikk gå 15 kilometer klassisk i mesterskapet. Til gjengjeld fikk han gå den klassiske førsteetappen i stafetten. Det gikk ikke spesielt bra.

49-7-40-23-35-59-17-30: Denne tallrekka er Emil Iversens verdenscupresultater i vinter. OL-sølvet i stafett var heller ingen opptur prestasjonsmessig for Iversens del. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Han har kanskje vært på nedadgående kurve de siste månedene. Jeg har vist stabil form, sier Østberg Amundsen, som understreker at Iversen historisk sett har sterke resultater på distansen fra tidligere.

– Samtidig må det være et tak på hvor mange muligheter man skal få. Jeg vet Iversen er en pallkandidat i normalt slag. Men når man går en lang periode uten å være i normalt slag, så står andre og banker på utenfor døra, sier han.

Stiller spørsmål

STERKT RESULTAT: Harald Østberg Amundsen, her under 15 kilometer klassisk fellesstart i Val di Fiemme i januar. Der ble han nummer ti. Foto: Terje Pedersen / NTB

Amundsen har snakket med allroundtrener Eirik Myhr Nossum. 23-åringen sier forklaringen han har fått fra landslagsledelsen er at de har vektlagt verdenscupresultater i verdenscup, men uten å ta hensyn til om resultatene er gamle eller ikke.

– Det hadde vært interessant å vite hvor lenge de vil holde på gamle resultater kontra ferske resultater. Det er spørsmålet jeg stiller. Ser jeg slik på det, så blir jeg skuffet over å tenke på det, sier han til NRK.

– Kommer til å bite oss i ræva

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er først forelagt Amundsens tanker. Han innleder med å si at eleven er i sin fulle rett til å være skuffet i det han kaller et fryktelig trangt nåløye og en verdenscupkvote som har blitt mindre og mindre med årene.

– Og på herresiden tror jeg vi ser konturene av at det trange nåløyet kommer til å bite oss i ræva som langrennsnasjon etter hvert. Jeg tror vi sammen med Langrenns-Norge må se på terminlisten og hvordan få alle som har fortjent det skal få prøvd seg i verdenscup, sier han.

– Ekstremt vanskelig

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under OL i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

Nossum liker dårlig at utøvere som har vunnet norgescuprenn eller gjort det godt i skandinavisk cup ikke får sjansen, blant annet fordi de settes opp mot de som går OL eller verdenscup.

Han frykter at hele årskull skal falle bort og tar nå til orde for at forbundet må finne nye muligheter for at utøvere under elitelandslag får prøve seg på det øverste nivået.

– De som er best nå kom inn på et tidlig tidspunkt da kvotene var annerledes. De gikk på seg selvtillit og erfaring. For min del gjør jeg dette med tungt hjerte hver helg, fordi overkvalifiserte sitter igjen. Det er ekstremt vanskelig. Men det som står øverst av uttakskriterier er internasjonale resultater på den aktuelle distansen.

– Ingen behagelig situasjon

Til Auklands kritikk sier Nossum at han ikke er enig i at de forsvarer et uttak av Iversen nå med at de tok ham ut til OL.

Han føler imidlertid det av og til er umulig å ikke være enig med de som er uenige i ledelsens uttak. Fordi alle kan på sitt vis argumenteres inn på et lag.

– Jeg får samme utfordring helg etter helg fremover. Jeg er opptatt av at vi skal gi muligheter til neste generasjon. Hvis de må vente og vente, så er det vanskelig å komme seg inn. Det er ingen behagelig situasjon, sier Nossum.