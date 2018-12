Etter en tøff start på sesongen, preget av utenomsportslige saker og mållinje-tabber, var Johannes Høsflot Klæbo tilbake på toppen av pallen i sprinten i sveitsiske Davos lørdag,

I finaleheatet skulle trønderen opp mot blant annet italienske Federico Pellegrino, og det var knyttet spenning til om 22-åringen skulle sikre sin første verdenscupseier for sesongen. Til slutt var det derimot ingen tvil.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg har hatt trøbbel i begynnelsen av sesongen, da føles det deilig å lykkes her, sier Klæbo etter rennet.

Overbevisende seier

Opp siste bakke dro Klæbo fra alt og alle og gikk inn 39 hundredeler foran sin italienske rival, og over ett sekund foran tredjeplasserte Baptiste Gros.

– Jeg skal smile og være glad for den første seieren. Så kan jeg ta juleferie med forhåpentligvis litt bedre samvittighet, sier han til TV2.

– Du og Pellegrino hadde en liten fight?

– Ja, han er sterk. Vi har en fight nesten hver sprint. Det er bra å ha en som pusher deg, sier Klæbo.

Til tross for seieren vil han nødig erklære seg som den nye «kongen».

– Det er nok helt tilfeldig at jeg tar min første seier samme uka som Petter Northug legger opp. Jeg tror ingen kan ta over for Petter, men vi skal gjøre vårt beste for å lage god underholdning, sier Klæbo.

– Han var rasshøl der

Finaleheatet kunne derimot sett ganske annerledes ut, for TV2s kommentatorer mente Pellegrino burde vært diskvalifisert. På oppløpssiden i semifinaleheat to gikk Sondre Turvoll Fossli i bakken etter å ha blitt hektet av italieneren.

Hovedpersonen selv var heller ikke i tvil om at det burde vært tre nordmenn i finalen.

– Jeg ligger jo foran han, så han burde bli diska. Han var rasshøl der. Uansett kommer det nok ikke til å skje noe, for de tør ikke å diske de beste, sa en tydelig frustrert Fossli etter heatet.

Mistet skien i semifinalen

På kvinnesiden gikk det derimot dårligere sett med norske øyne. Maiken Caspersen Falla røk ut allerede i kvartfinalen, det samme gjorde Kathrine Rolsted Harsem. Dermed ble det opp til Ingvild Flugstad Østberg og Udnes Weng-søstrene Tiril og Lotta i semifinalene.

MISTET SKIEN: Tiril Udnes Weng mistet den ene skien i den siste bakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen av de tre maktet å komme seg til finaleheatet, men spesielt Tiril Udnes Weng har grunn til å føle seg snytt.

Etter å ha gått et kjempeløp var hun på vei opp siste bakke da skien plutselig løsnet. Dermed var hun helt ute av kampen om en finaleplass.

– Jeg har aldri opplevd det før, og det skjer én av en million ganger. Jeg blir så irritert. Det er ikke hver dag jeg går til en semifinale. Jeg liker å tro at jeg kunne gått til finalen, sier Udnes Weng.