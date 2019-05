Klæbo-klubb hardt ut mot skiforbundet i brev

– Jeg opplevde vel at det var et enstemmig skikretsting som er helt enig i at regimet som omhandler markedsrettigheter for løpere, må utfordres, sier leder for langrennsavdelingen i Byåsen IL, Torbjørn Mæhlumsveen, til NRK.

Allerede i november fortalte både han og styreleder i Lyn Ski hvilken frustrasjon de sitter med fordi de ikke får benytte seg av stjernene i sitt eget markedsarbeid.

Byåsen og Lyn har fostret og utviklet løpere som Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

Klubbene mener de kan gå glipp av mange hundre tusen kroner i året som kan gå rett til aktivitet blant barn, unge og seniorløpere. Årsaken er at Norges Skiforbund eier alle markedsrettigheter knyttet til langrennsløperne – hele året. Klubbene ønsker for eksempel å ikle sine egne landslagsløpere klubbtøy- og sponsorer i større grad.

Men oppfordringen fra skiforbundets ledere var den gangen klar: Byåsen og Lyn måtte ta dette opp i skisportens egne organer og ikke i mediene.

Det har Byåsen nå gjort.

ØNSKER EN ENDRING: Torbjørn Mæhlumsveen, leder for langrennsavdelingen til Byåsen IL.

«Grunnleggende skjevhet»

I et brev til tinget til Sør-Trøndelag skikrets tok Mæhlumsveen derfor til orde for at det må komme en endring. Les brevet i sin helhet her.

Han innledet med å slå fast at «de eksisterende avtalene til Skiforbundet bidrar til en grunnleggende skjevhet i rettigheter og fordelingsmodell der klubbene i svært liten grad gis anledning til å bruke sine beste utøvere i profilering, sponsorater og markedsarbeid».

Deretter ba Byåsen om følgende:

«Byåsen IL ber om at det iverksettes en dialog som involverer skikretser og klubber og at det gjennomføres en reforhandling av avtaler knyttet til markedsrettigheter».

Sør-Trøndelag skikrets utarbeidet på bakgrunn av brevet sitt eget saksforslag til behandling på skikretstinget.

Selv om kretsen ønsker å beholde landslagsmodellen, «ser den likevel at en gjennomgang av dagens regelverk, for å se på muligheter for en justering av markedsrettigheter innenfor gjeldende modell, hvor klubber med landslagsutøvere kommer bedre ut enn i dag, kan være hensiktsmessig».

«Skikretstinget pålegger det nye styret å fremme en sak for Skistyret hvor man ber om en gjennomgang av dagens regelverk på dette punktet med tanke på en omfordeling av deler av markedsrettighetene. Alternativt at Sør-Trøndelag skikrets fremmer en regelendringssak på neste skiting om det samme», står det å lese.

Slik ble det også.

– Tatt på alvor

Siri Darell er leder for Sør-Trøndelag skikrets. Hun forteller at deres jobb er å ivareta de små og store klubbene.

Hun påpeker at en stor klubb som Byåsen kanskje har ressurser til å forhandle frem sponsorater, men at andre ikke har behov eller kapasitet til det og heller nyter godt av eventuell hjelp fra forbundet.

– Men brevet til Byåsen har vi tatt på alvor. Derfor laget vi et forslag som vi tar videre til skistyret. Skjer det ikke noe der, eller vi føler at vi vil ta det videre, så må det etter reglementet tas under skitinget neste år, sier hun.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli mener brevet – og vedtaket – er et veldig tydelig signal fra Byåsen.

– På skikretstinget var det ikke noe motstand, det var til og med enkelte som mente at de burde gå enda mer drastisk til verks. Forslaget ble vedtatt og så skal det skje noe videre, men hva det ender med, vet vi ikke, sier Løfaldli, som selv var til stede på tinget.

Han tror forslaget kommer til å presse frem endringer når det gjelder markedsrettigheter. Selv om det ikke er Klæbos støttespillere som går i bresjen, men i stedet klubben hans, så tror han skistjernens leir har et ord med i laget. Byåsen har i lang tid vært klar på at de føler Klæbo ønsker å gi tilbake til egen klubb.

Men Løfaldli sier det kom frem andre interessante ting i debatten om markedsrettigheter.

– En representant fra en mindre klubb, med noen få hardtsatsende seniorløpere på krets- eller Veidekke-lag (regionslag), beskrev en situasjon som kan virke enda verre for dem enn for klubber med løpere i toppen internasjonalt.

– Han sa at den eneste gangen de kan bruke klubbdrakt, er på NM-stafetten. Muligheten for å få inn penger er enda verre der. Det er i hvert fall ikke bare toppene dette handler om. Jeg tror Byåsen har stor støtte rundt om i Langrenns-Norge. Men skal dette endres, kan det komme frem flere sider som ennå ikke har kommet frem i lyset, sier Adressa-kommentatoren.

– Utøverne vil bidra

Mæhlumsveen i Byåsen er svært godt fornøyd med utfallet. Han forteller at det før tinget var en debattseanse hvor diskusjonen handlet om hvordan man skal beholde flere utøvere lengre.

I dette bildet ble kostnadsnivået på idretten av enkelte på tinget beskrevet som for stort, sier han.

– Økonomien til klubbene er viktig her. Den er viktig for hvor lave treningsavgiftene blir, hvor mye man som klubb kan bidra med smurning og reise. Klubbene må få en bedre mulighet til å skaffe seg inntekter gjennom de største profilene sine, understreker han igjen.

– Det var flere mindre klubber som også var enig. De ser samme utfordring. For kretslagsløpere er underlagt samme regime de også. Klubber har i svært liten grad mulighet til å nyttiggjøre seg av profilene i markedsarbeid. Og utøverne vil bidra tilbake til klubb, sier Byåsen-lederen.

Torbjørn Skogstad, sjef for langrennskomiteen i Norges Skiforbund, har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.