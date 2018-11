Stjernenes klubber tar knallhardt oppgjør med skiforbundets markedsmakt

– Her gjør Johannes mye av kvalitetstreningen sin. Dragene på åtte minutter på barmark. Med staver. I variert terreng, sier Torbjørn Mæhlumsveen, leder for langrennsavdelingen til Byåsen.

Utviklet skistjerner

Ordene faller mens han skuer utover stiene ved klubbanlegget i Nilsbyen i den sørlige delen av Trondheim. Det er ikke et spesielt prangende anlegg. Klubbhuset er slitt. Men det er her Byåsen har fostret det som i dag er landslagsprofiler i Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo siden begge var åtte år.

Det er her de kjører løyper for skistjernene når de skal trene klokken 06.00 på julaften. Og det er her de har enkelte av de beste treningsøktene sine gjennom året.

Rundt 400 kilometer lenger sør møter NRK Geir Moe på Kringsjå nord i Oslo. Han er styreleder for Lyn Ski og viser stolt frem aktiviteten med barne- og ungdomsgruppene i klubben. De er i full gang med «skileik» i det som kalles Sognsvann Snøpark.

Det er her Simen Hegstad Krüger har tatt stegene som ledet ham til landslagsplass – og det var i disse omgivelsene Hans Christer Holund fikk revitalisert karrieren etter å ha vært nær ved å legge opp i midten av tjueårene. Alle fire med OL-gull i Pyeongchang i februar. Interessen for dem er større enn noen gang.

Null muligheter

Byåsen IL og Lyn Ski har ikke bare til felles at de har vært utviklingsmiljøer for fire av Norges største langrennsstjerner. De deler også samme frustrasjon over at Norges Skiforbund eier alle markedsrettigheter til både Klæbo, Tønseth, Holund og Krüger.

De beskriver seg som både overrasket, nesten litt oppgitte og nærmest triste da de for flere år siden – og den dag i dag – må konstatere at de som klubb ikke engang kan bruke stjernene i sitt eget markedsarbeid. De mener mulighetene er lik null.

Dette ønsker klubbene

De reagerer for eksempel kraftig på at klubbdressen deres ikke har noen verdi overfor sponsorer. Landslagsutøverne kan ikke gå i klubbdressen med klubbenes sponsorer både i trenings- og konkurransesammenheng, som NM, et renn i klubbregi. I stedet kan profilene gå i klubbdress, men de er nødt til å klistre Skiforbundets sponsorer på drakten.

Begge klubblederne kunne også tenkt seg å benytte seg av profilene i det bedrifter etterspør mer og mer, i det som blir kalt live-bruk. Som for eksempel internt i bedrifter, kurs eller foredrag. Dette er noe Mæhlumsveen og Moe tror alle fire utøverne ville vært villig til å stille opp for klubbene av og til.

Hans Christer Holund (venstre) og Johannes Høsflot Klæbo, her fra NM i Alta i april sist sesong. Begge profilene går i klubbtøy, men med Skiforbundets sponsorer. Foto: Skjermdump / NRK

– Ødeleggende

Dommen over skiforbundets markedsregime fra et klubbperspektiv?

– Dette må være en ordning man har utviklet når man har sittet på toppen og kikker nedover ... Og ikke helt skjønner hva grasrota og breddearbeidet i Ski-Norge betyr. Det er klubbene som utvikler løperne. Vi kan ikke høste noe mer av de frøene vi sår, sier Mæhlumsveen.

BYÅSEN-TOPP: Leder for langrennsavdelingen i Trondheimsklubben, Torbjørn Mæhlumsveen. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Nå mener jeg landslagene drar av gårde med en for stor del av kaken. Landslagene er viktige, men man kunne ha sett ting fra et annet perspektiv. Vi har lite midler. Mesteparten blir kanalisert inn i landslagene. Det å kunne fått større adgang til å få en bedre finansiering, som ville skaffet en bedre bredde, det ville i sum vært bedre for alle, sier Byåsen-lederen.

– Hvorfor skal vi være opptatt av dette?

– Det handler om langsiktig tenking. De som er åtte- og tiåringer i dag, om ti år kan de være den nye Johannes eller Therese. At klubbene jobber godt med breddeutviklingen hvert bidige år og sørger for nye kull inn i skiidretten er superviktig. Ellers dør dette ut etter hvert.

– Ødeleggende

STYRELEDER I LYN SKI: Geir Moe, her i Sognsvann Snøpark. Foto: Helge Tvedten / NRK

Moe i Lyn Ski innleder med å si at Norges Skiforbund i utgangspunktet er et «bra system», at «det er mange flinke mennesker der med god kompetanse» og at «resultatene er fantastiske».

– Men når det gjelder det vi er inne på her, så synes vi skiforbundet utnytter monopolsituasjonen sin. Det er ødeleggende for klubbenes muligheter til å utvikle seg og drive på en bra måte.

Snakk om hundretusener av kroner i året

Det store spørsmålet er hvor mye en liten endring hadde hatt å si for de to klubbene. I Lyn og Byåsen sier de at de ikke har eksakte svar, men at det trolig er snakk om et sted mellom 200.000-500.000 kroner i året. Det er mye penger for en skigruppe.

De to skilederne kaller det for et betydelig beløp hvis man ser det opp mot budsjettet deres.

– Med mer penger tilgjengelig kunne vi gjort alt vi gjør i dag med enda større kvalitet. Totalt sett kunne vi laget en bedre pakke for utøvere, i yngre årsklasser helt opp til seniornivå, sier Moe.

– Vi bruker ikke fem øre på administrasjon. Alt går til utøver og til aktivitet. Med litt mer penger kunne vi gitt mer i reisestøtte til juniorer som går Norgescup, gitt støtte til seniorer som står alene utenfor team. Det er en kjempeutfordring med dem som ikke er på region-, krets- eller landslag. Treningsmiljøene kan bli små i klubbene. Det å bruke mer ressurser på grasrota på seniornivå, det er et bra bidrag inn til Ski-Norge. Mange slutter som første års senior. De står alene etter skigymnaset, forklarer Mæhlumsveen.

Markedsrettigheter skiforbundet (NSF) langrenn: Ekspandér faktaboks Finansieringen av langrenn i Norge bygger på landslagsmodellen. Kort fortalt er det en såkalt fellesskapsmodell hvor NSF forvalter en del av utøvernes markedsrettigheter. Sentraliserte markedsrettigheter innebærer i hvert fall at inntektene fra sponsoravtaler skal komme flere til gode. Når en utøver takker ja til landslagsplass og underskriver utøveravtalen, forvalter skiforbundet deler av markedsrettighetene deres. Det innebærer at de skal være lojale til forbundets sponsorer som har såkalt bransjeeksklusivitet innen deres kategori av varer/tjenester. Utøverne kan skrive private avtaler med sponsorer som ikke er i konflikt med skiforbundets egne.

– De vil betale tilbake

Så hva har egentlig klubbene gjort for å bedre sine egne kår?

Det er riktignok NRK som har tatt initiativ til at både Byåsen og Lyn skal fortelle om hvordan de oppfatter situasjonen. Men har de gått «rett tjenestevei», sagt fra til Skiforbundet selv? De føler i hvert fall det.

HETERE ENN NOEN GANG: Tre gull under OL i Pyeongchang har gjort Johannes Høsflot Klæbo hetere blant sponsorer enn noen gang. Nå vil også klubben benytte seg av markedsverdien hans. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For Moe i Lyn Ski mener de i en årrekke har forsøkt å påvirke måten man tenker i Skiforbundet rundt markedsrettigheter. Han sier de har vært i kontakt med toppledelsen i langrenn og at de til en viss grad har fått med seg andre klubber, men at jobben har vært forgjeves.

I Byåsen hevder Mæhlumsveen at tematikken har vært tatt opp med ujevne mellomrom. Han sier også at kretsene har tatt dette opp mot øverste hold. Han erkjenner likevel at det kan ha blitt for sporadisk og fragmentert.

– Men man burde tatt en ordentlig diskusjon på dette. At man hadde hatt med klubbene og kretsene rundt bordet. De viktigste løperne våre, som Johannes, Didrik og Fredrik (Riseth), de vil jo gå med klubbdrakt. De vil hjelpe klubben, de vil skaffe oss sponsorer. De vil være med å betale tilbake for de mulighetene de fikk. Men de har ingen adgang til det, sier han.

– Modellen må utfordres

– Du sier denne saken har vært lagt frem fragmentert, har du noen tro på at det blir en bedring for dere?

– Det er åpenbart. Skiforbundet har egentlig ikke noen egenverdi. Det er klubbene, kretsene og skiløperne som er Skiforbundet. Det må være mulig å prate med dem da. Det er helt sikkert med på å utfordre modellen. Det handler om hvordan skiforbundet er organisert fra topp til bredde. Det må jo gå an å diskutere det.

– Inn mot neste sesong allerede?

– Det er sikkert noen tunge prosesser og ting som skal skje før det. Men jeg tenker langsiktig. Vi klarer å drive klubben og er nøysomme. Men på lang sikt må denne modellen utfordres, sier Mæhlumsveen.

