– Han har all æren. Jeg har fått være med ham på så mange høydeopphold, så han skal ha æren av at min kropp er vant til å være i høyden også, sier Even Northug til NRK etter sprintrennet som ble vunnet av Johannes Høsflot Klæbo.

Petter Northug klarte ikke å sitte i ro i TV 2s kommentatorbu da lillebror sikret seg en plass i finalen. Lillebror tror han tenkte akkurat dette:

– Faen heller, dette skulle ikke være mulig.

STORFORNØYD: Petter Northug tok med seg skiene og jublet over brorens prestasjon i Davos. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Northug ankom høyden så sent som torsdag kveld. Han tror neppe resultatet ville blitt like bra om det ble gått søndag.

– Det hadde nok vært verre i morgen. Enten konkurrerer du på dag én eller to, eller så venter du ei uke. Det var god erfaring.

Klæbo tar seieren - med tillatelse fra TV2

Nå er spørsmålet om han har kriget seg inn i kampen om en OL-billett. NRK-ekspert Fredrik Aukland mener han bør få en siste mulighet til å overbevise i Lenzerheide. Den første etappen av Tour de Ski er siste skøytesprinten før Beijing-lekene.

Even Northug hevder han ikke har tenkt mye på det.

– Det har jeg ikke peiling på. Jeg klarer tydeligvis å prestere i høyde. Det må man ta med seg, men det er mange om beinet.

Klæbo viste OL-klasse

Johannes Høsflot Klæbo vinner «alltid» i Davos. Han seiret i 2017, 2018 og 2019. I fjor sto han over, i år var han tilbake på toppen.

– Han har så mange kort å spille på. Det er bare Klæbo som er så leken. Det er skikunst og ingen som gjør det så elegant og bra som Klæbo, sier Petter Northug på TV 2s sending.

Sergej Ustjugov ledet an i siste bakken og viste god, gammel klasse. Men da det skulle avgjøres, ned mot oppløpet, snek Klæbo seg på forbi på innsiden.

SUVEREN I DAVOS: Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Davos for fjerde gang. Foto: DANIEL SCHOENHERR / GEPA PICTURES

På oppløpet leverte han ingen feilskjær da han henviste Ustjugov til andreplassen. Richard Jouve spurtslo Erik Valnes og knep den siste pallplassen med ett tidels margin.

Nøkkelrenn

For flere av de norske spesialsprinterne var rennet trolig den siste muligheten til å kvalifisere seg til OL. Det gjenstår en skøytesprint før OL i Lenzerheide på første dag av Tour de Ski.

Samtlige av de norske tok seg videre fra prologen. Så fikk flere av dem som har kniven på strupen det tungt.

Sindre Bjørnestad Skar hektet i kvartfinalen. Han avskriver sine egne OL-sjanser.

Petter Northug sa til NRK at Håvard Solås Taugbøl trolig var avhengig av en pallplass. Sprinteren røk ut i semifinalen.

Norge reiser til OL i Beijing med åtte mannlige skiløpere. Northug mener Klæbo og Valnes er klare for rennet, mens det muligens gjenstår én plass til en spesialsprinter.