Langrennsledere reagerer kraftig på Iversen-hjemreise: «Hvorfor gjør de dette?»

Han er treneren til Sergej Ustjugov, russeren som kjemper en intens kamp med Johannes Høsflot Klæbo om sammenlagtseieren i årets Tour de Ski.

Men onsdag ble seire, skuffelser og sammenlagtkamp byttet ut med noe helt annet. Det som preget overskriftene var Emil Iversens valg om å reise hjem fra Tour de Ski. Landslagsløperen hadde akkurat vunnet 15 kilometeren i Oberstdorf og var nummer tre i tour-sammendraget. Men det var altså over for Iversens del etter fire av syv etapper.

Kommentatorer og eksperter reagerte kraftig. Det gjør også langrennsledere.

Cramer innleder dette intervjuet med NRK med å si at han er overrasket over avgjørelsen fra den norske leiren.

– Han er i god form, ikke syk, så vidt jeg vet. Så jeg forstår det bare ikke, sier Cramer.

– Trenger de beste på startstreken

Han sier at det ser svært dårlig ut for langrennssporten når noe slikt skjer. Han sier det er viktig at de beste utøverne stiller til start. Grunnen til akkurat dét handler om at langrenn er stort i Norge, men Cramer hevder, som flere før ham, at det er store problemer med sportens popularitet i Mellom-Europa.

ETTERLYSER JOHAUG: Markus Cramer mener Therese Johaug burde ha stilt til start i Tour de Ski. Foto: Juergen Staiger / AP

– Så vi trenger de beste utøverne på start – for sporten vår. Når Iversen drar hjem så kommer vi til å få mer problemer. Jeg håper det norske skiforbundet forstår at langrenn ikke er så stort i Mellom-Europa, sier Cramer – som selv er tysk.

Han har selv gått bort til allroundtrener Eirik Myhr Nossum for å uttrykke sin mening om avgjørelsen. Nossum og Iversen skal ha lagt en plan om å forlate Tour de Ski etter fjerde etappe lenge. Blant grunnene er at VM er viktigst og dermed var det å gå hele touren ikke aktuelt.

– Jeg skjønner det også. Men de må også forstå at vi trenger de beste utøverne. Jeg skjønner heller ikke at de tre beste damene ikke går, sier Cramer – og tenker på Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Therese Johaug.

– Snart har vi ikke sponsorer i idretten vår for ingenting er interessant. Og ingen ser det på TV. Da får vi ingen samarbeidspartnere eller sponsorer. Da har man bare langrenn i Norge, sier Cramer – og sukker.

Kjøper ikke VM-argument

Han forteller at han har snakket med ledere fra Sveits og Tyskland.

De skal ifølge Russland-treneren var svært overrasket også.

– De spør «hvorfor gjør de dette?”. Folk som er her vil se Emil Iversen og de beste. Ingen kan forstå hvorfor han dro hjem. Det er ikke bra for sporten vår, gjentar Cramer.

At Iversen tenker på VM er et argument Cramer egentlig ikke kjøper. Han mener det er mer enn nok tid til å restituere, hvile og få lagt inn en god treningsperiode mellom Tour de Ski og VM i Seefeld som starter i slutten av februar. Iversen selv mener det også handler om at han må gå en 15 kilometer i Otepää den 20. Januar. Det er et VM-uttakingsrenn. Dit må Iversen selv om han har en andreplass på samme distanse i Ruka i november.

«VENI, VIDI, ARRIVEDERCI»: Emil Iversen dro hjem fra Tour de Ski etter at han onsdagens fellesstart. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Cramer ler i flere sekunder når han får høre dette.

– Det kan ikke være grunnen, sier han.

– Iversen kommer til å starte den distansen i VM, ett hundre prosent sikkert. Han må ikke kvalifisere seg til den. Han ble nummer to i Ruka og har vist veldig god form de siste ukene. Det kan ikke være grunnen, sier Cramer.

– Alltid noen som står av

Landslagssjef Vidar Løfshus sier han ikke oppfattet at det ble noe bråk rundt Iversens hjemreise onsdag. Han mener i stedet det er en vanlig situasjon og at landslaget, både herrer og damer, stort sett alltid reiser med 9-12 utøvere. «For det er alltid noen som står av og som har en plan med sesongen», sier han til NRK.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

På spørsmål om han skjønner at folk reagerer, svarer Løfshus slik:

– Både òg. Emil har hatt den planen han har hatt fra i sommer. At han holder på den synes jeg er veldig bra, sier landslagssjefen, som ikke ønsker å kommentere kritikken fra Cramer.

– Cramer sier også han har snakket med ledere fra Sveits og Tyskland som stusser over valget ...?

– Vi har mange andre utfordringer i internasjonal langrenn enn at en norsk løper dropper Tour de Ski. Det er ikke avgjørende for langrennssportens fremtid, sier Løfshus.