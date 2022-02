Klæbo bryter tausheten og går hardt ut mot norsk OL-bråk: – Helt bak mål

For selv om han hevder at han ikke brukte noe energi på det, fikk han i det minste med seg at flere av langrennsdamene midt i OL kritiserte sin egen ledelse for manglende eller dårlig kommunikasjon.

Han kunne naturligvis ikke unngå at Emil Iversen tok et knallhardt oppgjør med sjefene sine kort tid før herrene skulle gå 15 kilometeren i OL.

– Det er ikke sånn man ønsker at det skal være. Jeg synes på ingen måte det er noe vi skal være stolt over, sier 25-åringen til NRK, og fortsetter:

– I en sånn situasjon, med OL hvert fjerde år, så er det ikke sånn vi skal opptre. Det er de viktigste skirennene vi går. At det skal bli sånn er langt ifra optimalt.

Hektisk uke

KLAR FOR NYE RENN: Johannes Høsflot Klæbo intervjues av NRK i Lahti fredag. Foto: Martin Leigland / NRK

Han innrømmer at han egentlig ikke har fått summet seg ordentlig, eller fått mye tid til å tenke siden han tidligere denne uken landet i Norge.

For etter ankomst moderlandet etter det som endte med å bli et suksessrikt OL, har han fått én skikkelig dag hjemme før han reiste videre til Finland.

Torsdag kveld gikk Norges store skistjerne på herresiden sprint-showrenn i Helsinki. Fredag var han på plass i langrennsløypene i Lahti. Klæbo er klar for både sprint lørdag og 15 kilometer klassisk søndag.

Men litt tid har han fått til å reflektere over det som har vært.

ETTERTRAKTET: De fleste ville ha en bit av Klæbo da han ankom Norge mandag denne uken. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

– Helt bak mål

Han tok med seg to gull, ett sølv og én bronse i bagasjen – og så samtidig et norsk landslag som tok konflikter i offentligheten. Adressa-kommentator Birger Løfaldli mente det så ut som om landslaget var i oppløsning.

På spørsmål om hva det var av kommunikasjon eller kritikk som nådde offentligheten som han reagerte mest på, svarer Klæbo følgende:

– Det er totalen og hvordan ting blir. Som utøvere skal vi ikke ha den type energilekkasje derfra. Det er helt bak mål. Men jeg har brukt lite tid på det, kun fokusert på meg selv og det jeg skal gjøre.

– Jeg er glad jeg gjorde det. Man kan ikke bruke tid på alt mulig annet, i hvert fall ikke i et OL. Det er hvert fjerde år. Da er det én ting som gjelder og det er medalje.

OL-SUKSESS: Klæbo lyktes ikke helt på de lengste distansene, men han sopte med seg nok medaljer fra OL i Beijing likevel. Foto: Fredrik Varfjell

– Må ryddes opp

– Hvem mener du har ansvaret for at det ble sånn, utøverne eller ledelsen?

– Det er en kombinasjon, det der, vil jeg påstå. Det er vanskelig å si. Hvis man oppsøker det (detaljene i hva som har skjedd) og setter seg inn i det, så kan man få et klart svar. Men det er ikke tvil om at det må ryddes opp i.

– Så du mener landslaget må rydde opp?

– Ja, vi kan ikke opptre sånn. Det er sikkert, sier Klæbo.

Langrennssjefen enig med Klæbo

Langrennssjef Espen Bjervig har fått forelagt Klæbos vurderinger og innleder sitt svar i en e-post til NRK at de hvert år etter sesongslutt har en grundig evaluering.

HJEM FRA OL: Langrennssjef Espen Bjervig la bak seg et hektisk OL i Beijing. Her på vei hjem fra lekene denne uken. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

«Her er det viktig at alle involverte parter får kommunisert, slik at vi har en mest mulig felles forståelse rundt hva som har fungert bra og hva som bør forbedres», skriver langrennssjefen.

Bjervig legger til at han ønsker å formidle sine refleksjoner og meninger om både OL og sesongen internt først. Langrennssjefen sier det handler om respekt for alle involverte der han også vil lytte til deres opplevelser.

«Det blir derfor ikke riktig for meg at jeg som øverste leder – i forkant av sesongevalueringen – uttaler meg om hvordan jeg opplever dette. Men jeg sier meg enig med Johannes Klæbo i at det er ikke slik vi ønsker det skal være under et viktig mesterskap som OL».