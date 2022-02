Kaller kritiske utøvere et «sykdomstegn»: Nå forventer kommentator full oppvask i langrenn etter OL

Det bør også få konsekvenser kort tid etter at OL er over og bør involvere både Olympiatoppen og langrennskomiteen (styret). Det sier Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, etter en svært turbulent uke for norsk langrenn.

Flere utøvere underpresterer og kritikken sitter løst fra utøvere på grunn av ledelsens kommunikasjon.

KOMMENTATOR: I Adresseavisen, Birger Løfaldli. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

– Jeg antar at Olympiatoppen og langrennskomiteen sitter på mer informasjon enn oss som følger dette utenifra. Jeg tror de i like stor grad som oss lurer på hva som egentlig foregår. Midt i OL så er det vanskelig å ta grep.

– Men en skikkelig oppvask i etterkant er helt nødvendig. Når jeg hører måten den sittende ledelsen kommuniserer på er jeg i tvil om de kan ta tak og få orden på dette selv.

Bør ha ekstern evaluering

NRK-ekspert Fredrik Aukland er helt på linje. Han mener det som har skjedd til nå i årets leker i Kina er svært alvorlig.

– Det er alltid mye diskusjoner rundt uttak, men inn mot OL nå har prossessene vært veldig lukket. Det er få mennesker involvert. Hvis de ønsker å gjøre dette på en ordentlig måte, bør det være profesjonelt, det bør være åpent og en evaluering bør gjøres eksternt, sier han.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– I oppløsning

For situasjonen i norsk elitelangrenn fremstår som mer kaotisk enn noen gang. Ledelsen har fått kritikk av sine egne utøvere tidligere, men gjerne mer fragmentert og heller gjennom en hel sesong.

Nå har misnøyen nådd overflaten gjentatte ganger og det skjer midt i årets store sportslige høydepunkt.

– Jeg tolker det som at det er et norsk landslag som ser ut til å være i oppløsning. Det er noe grunnleggende galt når denne type konflikter, spesielt den med Iversen dukker opp, midt i den aller viktigste perioden i sesongen, vurderer Løfaldli.

– Et sykdomstegn

Han følger norsk og internasjonal langrenn svært tett i sin rolle som Adresseavisens kommentator.

Han fortsetter:

– Det er oppsiktsvekkende i seg selv at konflikten havner i media. At det skjer er et sykdomstegn for det norske landslaget. Hvis det er sånn at dette hadde vært uproblematisk så hadde Iversen aldri hatt behov for å dele de tankene i offentligheten. Spesielt ikke midt under et OL.

«Vi har sittet og ledd av det»

Det startet med Emil Iversen i midten av forrige uke.

NÅDELØS: Emil Iversen, her under stafetten under OL i Beijing. Foto: Torstein Bøe / NTB

I et NRK-intervju tok han et nådeløst oppgjør med ledelsen. Tilliten var på et absolutt bunnpunkt. Det skjedde etter at trønderen hevder han ble lovet plass på 15 kilometer-laget, men endte med å bli vraket. Langrennsledelsen har konsekvent nektet å kommentere deres versjon.

Langrennssjef Espen Bjervig har imidlertid uttalt til TV 2 at han mener bråket rundt uttaket er konstruert. «Det bråket er det media som har skapt. Vi har sittet og ledd av det. Det er storm i vannglass, som enkelte kommentatorer har klart å skape», sa han til kanalen.

Se også tilsvar fra Bjervig til NRK lenger nede i saken.

Misnøye etter knust OL-drøm

Så fulgte Anne Kjersti Kalvå opp i Adresseavisen. Hun var tatt ut til OL, men fikk påvist korona på den siste høydesamlingen før lekene.

Da hun returnerte hjem til Norge underveis i mesterskapet mener hun likevel ski-ledelsen ga henne et berettiget håp om å oppleve drømmen likevel dersom Heidi Weng valgte å ikke reise.

Men mens dagene gikk ble det åpenbart i kommunikasjonen mellom ledelsen og Kalvå at det ikke var meningen, går det frem i Adressa-saken.

Lite imponert over uttalelser om kvinnelangrenn

REAGERTE: Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm, her under stafetten sist helg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Så reagerte Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm kraftig på langrennssjef Espen Bjervig og dametrener Ole Morten Iversens uttalelser om norsk kvinnelangrenn.

I VG uttalte de to utøverne seg kritisk om det de opplevde var manglende tro fra ledelsen på utøverne bak Therese Johaug. I tillegg var de ikke imponert over planer og kommunikasjon rundt etterveksten av løpere i norsk damelangrenn.

– Alvorlig problem i landslaget

NRK-ekspert Aukland ser i likhet med Løfaldli alvorlig på den åpne kritikken og energilekkasjene i mesterskapet.

– Når utøvere velger å gå ut i mediene og kritisere egen ledelse, da er det et alvorlig problem. Spesielt når det skjer midt i et OL. Da handler det om å ha mest mulig fokus på idretten. Alt som kan være energilekkasjer må settes til side, sier han, og fortsetter:

– Løperne har trent i årevis for å prestere nå. Da må alt optimaliseres. Jeg tolker de uttalelsene de siste dagene som at det er et alvorlig og reelt problem i landslaget.

– Har dårlig følelse på kultur og samhold

TV-EKSPERT: Martin Johnsrud Sundby, her under VM i Oberstdorf sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Discovery-ekspert Martin Johnsrud Sundby var på kanalens OL kveld-sending søndag klokkeklar på at det er mye rot i den norske leiren.

Han slo fast at ledelsen til enhver tid er bakpå og aldri er forberedt på de scenariene som dukker opp.

– Men har ikke noen plan på hvordan man skal håndtere det. Det skaper uro internt. Uroen internt oppstår fordi lederne ikke klarer å ta vare på utøverne, men er mer opptatt av å ta vare på seg selv. Da klarer de ikke problemene som forplanter seg nedover i gruppa.

Den tidligere landslagsveteranen fikk spørsmål om han var bekymret.

– Jeg har en dårlig magefølelse på kultur og samhold, og interaksjon i gruppa. Jeg er overrasket. Det kan være jeg føler helt feil. Men jeg har en dårlig magefølelse for øyeblikket, uttalte Sundby.

Bjervig: Opptatt av å snakke med hverandre

Langrennssjef Espen Bjervig har kommet med denne skriftlige kommentaren til kritikken:

Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Heiko Junge / NTB

– Som leder for norsk langrenn opplever jeg at det naturlig nok, er mange meninger om hvordan vi håndterer saker og hvordan vi kommuniserer. Som lag er vi opptatt av å snakke med hverandre og ikke om hverandre. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere flere av de nevnte sakene medialt, men løse disse internt.

Bjervig forklarer at de hvert år gjennomfører grundige evalueringer etter sesongen, der de går gjennom flere aspekter i en prestasjonsgruppe.

– Konkrete episoder som har oppstått gjennom sesongen er naturligvis på agendaen da. Alle ledd i organisasjonen, inkludert løpere og Langrennskomiteen, er med på evalueringsprosessen. Vi evaluerer og finner styrker og forbedringspotensialer, samt at vi går gjennom vårt verdigrunnlag og våre interne spilleregler for landslagene.

– Vårt fokus de neste dagene vil være de resterende OL-øvelsene og prestere best mulig på disse, avslutter Bjervig.