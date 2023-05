Pellegrino refset Rosenborg – nå legger han seg flat: – Ikke min sak

Pellegrino gikk knallhardt ut mot Rosenborg etter at Glimt slo trønderne 3-2 på Aspmyra. Men kort tid etter tiraden legger han seg flat på Twitter.

– Det er ingenting annet enn å legge seg langflat for de pinlige kommentarene mine rett etter kampslutt, så alt som blir sagt imot meg tar jeg! Så beklager så masse til Rosenborg og alle som bryr seg om klubben! Ikke min sak og kommentere noe som helst, masse lykke til videre!, skriver Pellegrino.

Dermed fikk pipa en ganske så annen lyd enn like etter kampslutt.

– Legger skylda på alt det andre

Både eksperter og supportere har stemplet Rosenborg som et lag i krise etter en vond start på sesongen. Og etter en hard batalje på Aspmyra var Pellegrino nådeløs mot motstanderen.

NY NEDTUR: Ting gikk ikke veien for Rekdal og co. denne gangen heller. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Når man analyser den kampen her så er det Rosenborg sin skyld at de slipper inn tre mål og de er egentlig klart best. Det er vel sånn tankegangen deres er. Vi kan ikke si så mye. Vi gjør en dårlig kamp, sikkert, sier Amahl Pellegrino til TV 2 etter kampen.

– Hva legger du i det? spør TV 2s reporter.

– Det er sånn de har snakket hele sesongen. De legger skylda på alt det andre. Det er deilig å sette skapet på plass og vise hvordan man skal spille ordentlig fotball. Ikke det derre måk og mæl-greiene der, sier Pellegrino.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal bruker ikke mange kaloriene når kanalen konfronterer ham med toppscorerens utspill.

– Jeg bruker ikke tid på å svare på påstander fra andre lag, de får konsentrere seg om egne ting, sier Rekdal.

– Ekstremt rotete

For Glimt-treneren virker det som kampen opplevdes mer kaotisk enn for Pellegrino:

– Det er en av de mest rotete kampene jeg har vært med på. Vi lar oss stresse opp, vi klarer ikke lese kampbildet. Det blir en ekstremt rotete fotballkamp, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

For spesielt de siste minuttene av kampen ble dramatiske, da først Per Ciljan Skjelbred ble utvist for å sette knottene i ankelen på Fredrik Bjørkan, før også Marius Lode fikk sitt andre gule og tidlig dusj få minutter senere.

Ingen av lagene klarte å utnytte de kaotiske sluttminuttene i form av mål, men tabelltopp Glimt tettet igjen bak og sørget likevel for tre nye poeng på Aspmyra.

PÅ TOPP: Hugo Vetlesen feirer scoring sammen med Faris Pemi. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rekdal overrasket med 16-åring

Før kampen var det historisk høy odds for Rosenborg-seier, og den så ikke ut til å bli særlig lavere da Glimt gikk opp i føringen etter bare syv minutter. Faris Pemi holdt hodet kaldt alene med André Hansen og sendte ballen rolig forbi Rosenborg-keeperen.

Likevel – Rosenborg sluknet ikke av den grunn.

Drøye tre minutter senere kom en 16-åring til gjestenes unnsetning. Sverre Nypan spilte sin første kamp fra start for Rosenborg i Eliteserien, og da han fikk innlegget fra Edvard Tagseth kunne han bare løpe inn utligningen.

FØRSTE SCORING: Sverre Nypan scoret sitt første mål for Rosenborg i sin første kamp fra start. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Overraskelsen fra Kjetil Rekdal. Ingen av spissene har scoret denne sesongen, så kommer Nypan inn og får sjansen og bruker 12 minutter på å utligne på Aspmyra mot selveste Bodø/Glimt, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter scoringen.

Like før pause var det mye som skjedde i motsatt boks. Først var Glimt centimetere fra scoring da Hugo Vetlesen styrte ballen mot mål med hodet. Den gikk først i stolpen og så inn mot mållinjen, men Markus Henriksen fikk sparket unna og avverget scoring med et nødskrik.

VAR måtte til for å sjekke om ballen var over linja, men konkluderte med at den ikke var det.

Men scoring ble det uansett før pause. Igjen var det Vetlesen som var på ball og sørget for at hjemmefansen kunne juble for ledelse inn i pausen.

SCORET: Hugo Vetlesen satte ballen i mål på andre forsøk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Svarte umiddelbart

Også etter hvilen gikk Glimt ut i høygir, men det ble bare nesten før Rosenborg igjen utlignet. Kristall Ingason var iskald da han tok seg god tid før han tuppet ballen i mål for trønderne.

Gleden varte likevel ikke lenge for de tilreisende, for Glimt svarte nesten umiddelbart på scoringen.

To minutter etter RBK-scoringen fikk Joel Mvuka muligheten for hjemmelaget. Glimt-spilleren kriget seg gjennom Rosenborg-forsvaret og satte ballen i åpent mål til 3–2 for de gulkledde.