– Det hadde vært litt dobbeltmoralsk hvis jeg bare skulle vært en sofadommer og ikke da meldt meg til valget i år når jeg har kommet med så hard kritikk som jeg har gjort, sier Kjetil Borch til NRK.

33-åringen forteller fredag at han vil stille til valg til den norske utøverkomiteen.

Det kommer etter at han i april ytret mistillit mot komiteen og leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Hva skal til for at den mistilliten blir til tillit igjen?

– Gå ut med offentlig beklagelse, svarer Borch innledningsvis.

Han viser videre til at det ifølge ham under et digitalt møte i februar ble lovet at utøverkomiteen skulle komme med et standpunkt i saken om en mulig retur for russiske og belarusiske utøvere i den internasjonale idretten innen påske.

– Beklage at de ikke har kommet med et standpunkt og lempet dette over til neste utøverkomité. Det her er trenering av saken og en type ansvarsfraskrivelse som ikke er norske utøvere verdig, oppsummerer han.

Jacobsen har ikke besvart NRKs henvendelser knyttet til Borchs kritikk.

LEDER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Russland/Belarus vil bli fanesak

Et standpunkt i saken er også det han trekker som det viktigste han ønsker å gå til valg på.

– Det som utvilsomt er saken med høyest temperatur er nettopp dette med saken med Belarus og Russland tilbake i internasjonal idrett og hvordan utøverkomiteen nesten 15 måneder inn i krigen enda ikke har tatt et standpunkt, sier han og fortsetter:

– Blir jeg valgt inn i utøverkomiteen, så vil det helt klart være en av fanesakene. Når utøverne har ytret sin mening på papiret og vi har hatt veldig klare og tydelige målinger, så må det fattes vedtak. Det må ikke lempes over på neste utøverkomité til etter valget, slik det nå blir.

Ønsker samarbeid med Jacobsen

Torsdag gjorde Astrid Uhrenholdt Jacobsen det kjent at hun ikke vil ta gjenvalg som leder av utøverkomiteen. Jacobsen ble valgt som leder i 2019.

Som medlem i IOCs utøverkomité vil hun likevel ha en garantert plass i den norske utøverkomiteen.

– Hun har vært leder nå i fire år. Gitt de siste måneders omstendigheter, er det kanskje fornuftig at hun lar andre komme til, sier Borch om Jacobsens avgjørelse.

Borch er klar på at han ønsker å samarbeide med Jacobsen om han blir valgt inn.

– Jeg håper på et fruktbart samarbeid og at vi kan diskutere sakene som saker og som personer at vi har respekt for hverandre. Det er viktig. Foruten det så tar det for lang tid å ha konflikter innad i en utøverkomité, hvis man blir valgt inn. Jeg er fullt og helt åpen for samarbeid og stor takhøyde, sier Borch.

Jacobsen uttrykte i et intervju med NRK torsdag stor glede over at flere kandidater har meldt seg til valget av medlemmer i utøverkomiteen.

– Det er veldig gøy at en av mine siste oppgaver er å organisere et valg. Tidligere har vi aldri klart å finne kandidater, men nå gleder det meg at mange utøvere melder seg. Hvis du mener noe om disse spørsmålene, bør man melde seg, sa Jacobsen torsdag.

I henhold til vedtektene til utøverkomiteen, vil leder og nestleder bli valgt av de medlemmene som er valgt inn i komiteen.

Slik blir valget i utøverkomiteen Ekspandér faktaboks I en SMS til NRK skriver Jacobsen at de er åpne for nominasjoner frem til søndag og at en liste over kandidater dermed foreløpig ikke er klar. I et intervju med VG torsdag kom det frem at det da var seks kandidater som hadde meldt seg til valget. Utøverkomiteen skal bestå av minst fem medlemmer og opptil åtte valgte medlemmer. Birgit Skarstein og Jacobsen er begge medlemmer av den norske utøverkomiteen i kraft av å være medlemmer av utøverkomiteene til henholdsvis IPC og IOC. Videre er det tre valgte medlemmer som ikke er til valg i år, slik at det er mellom 0-5 nye medlemmer som skal velges inn i utøverkomiteen. – Så lenge det er flere kandidater vil så mange som har oppslutning bli valgt inn, men slik at de nye kjønnsbestemmelsene i NIFs lov ivaretas, skriver Jacobsen. NIFs lov tilsier at det skal være minst 40 prosent fra hvert kjønn.

Misfornøyd med brev-svar

Knyttet til mistillitsbrevet han sendte til Idrettsstyret, forteller Borch at han har fått et «generelt svar fra generalsekretæren i NIF». Roeren tar selvkritikk for at han der skrev at Jacobsen satt i utøverkomiteen i kraft av å være i IOCs utøverkomité, all den tid hun ble valgt som leder av utøverkomiteen to år før hun kom inn i IOC.

– De resterende fire-fem punktene som jeg kritiserer utøverkomiteen på, kommenterer egentlig ikke NIF i det hele tatt. De gir utøverkomiteen det fulle og hele ansvar med å behandle mistillitsforslaget selv og har egentlig ikke noen ytterligere kommentar til det.

– Jeg har ikke fått svar på spørsmålene mine fra NIF. Nå blir det valg i utøverkomiteen og Astrid har sagt at hun ikke vil stille som leder. Da venter jeg bare på svaret fra utøverkomiteen og ser hva de svarer om brevet, sier Borch.