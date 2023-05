– Det handler egentlig om at jeg ikke har kapasitet, jeg har enkelt og greit ikke tid til å fortsette, sier hun til NRK.

Jacobsen bekreftet avgjørelsen til VG tidligere torsdag.

Det har stormet rundt Jacobsen de siste månedene, etter at det i januar kom frem til at hun hadde tatt til orde for en diskusjon om en retur for russiske og belarusiske utøvere som nøytrale utøvere i idretten.

Jacobsen ble i 2019 valgt til leder av komiteen. To år senere kom hun inn som IOC-medlem, hvor hun i dag sitter i flere komiteer, blant annet utøverkomiteen.

– Det er det eneste logiske konsekvens av alt bråket som har vært gjennom vinteren, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Det har blitt stilt helt legitime spørsmål ved hvordan hun har utøvet rollen sin. Den eneste måten å avslutte diskusjonen på er at hun ikke lenger er leder, sier han videre.

Les også: Jacobsen snakker ut om IOC-bråket: – Begynner å stille spørsmål ved alt man har gjort

Fortsetter som medlem

Jacobsen vil fortsette som medlem av utøverkomiteen. Det kommer av vedtektene som sier at norske medlemmer av IOCs utøverkomité automatisk har plass i den norske utøverkomiteen.

Overfor VG peker hun videre på vedtaket til det norske idrettsstyret 24. april, hvor nye vedtekter for utøverkomiteen ble vedtatt.

Mens tidligere vedtekter sa: «Der norsk utøver møter i Idrettsstyret med hjemmel i IOCs charter, fyller denne representanten utøverkomiteens plass i Idrettsstyret», sier de nye vedtektene at det er utøverkomiteen som oppnevner en representant til Idrettsstyret.

IOC-charteret sier at alle IOC-medlemmene til en nasjon må være representert i styret til den nasjonale olympiske komiteen. I Norge er det en del av Idrettsforbundet, hvis hele navn er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Møtt med kraftig kritikk

På vegne av den norske utøverkomiteen var Jacobsen blant dem som tok ordet under et møte med IOC tidligere i januar.

Der sa hun blant annet:

«Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Oppdraget vårt er å fortsette å være en samlende kraft, og det bør fremdeles være fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt».

IOC gikk få dager senere ut og hevdet at det store flertallet av internasjonale utøverrepresentanter ønsket en retur for russiske og belarusiske utøvere.

Jacobsen har fått sterk kritikk av roeren Kjetil Borch for måten hun har håndtert saken. I et brev fra april skrev Borch:

«Utøverkomiteen har feilet i å fremme norske utøveres idrettspolitiske synspunkt, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som leder arbeider på tvers av utøvernes interesser».

Borch pekte også der på Jacobsens rolle som IOC-medlem, og at hun derfor var pliktig til å være lojal mot IOCs interesser.

– Et IOC-medlem bør ikke lede den norske utøverkomiteen og bør ikke være utøvernes representant i idrettsstyret for å slippe lojalitetsdiskusjoner. Det har Astrid Uhrenholdt Jacobsen til slutt innsett selv også. Det er fornuftig, mener Saltvedt.

Han fortsetter:

– Det positive med Jacobsens dobbeltrolle, har vært at man har fått bevisstgjort våre toppidrettsutøvere rundt betydningen av deres egen komité på en måte de åpenbart ikke har klart til nå.

– Men hennes opptreden i IOC-sammenhenger har ført til for mange spørsmål rundt hennes lojalitet og underliggende hensikter til at hun kunne bli sittende, sier Saltvedt.