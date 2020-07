Kjempetabber knuste drømmen om poengrekord

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med tre seire på de tre siste kampene kunne Liverpool passere Manchester City og sette ny rekord for antall poeng i en Premier League-sesong.

Men slik blir det ikke etter at et Liverpool-lag på halv maskin tapte for et redusert Arsenal-mannskap. Jürgen Klopp stirret med vantro på hva forsvaret hans hadde gjort da vertene tok ledelsen 2-1.

Til tross for dominans i banespillet og en skuddstatistikk hvor de hadde 23 skudd mot 3 for Arsenal, klarte aldri Liverpool å utligne. Jürgen Klopp forklarte tapet slik til Sky Sports i et intervju vist på TV 2.

– Vi gjorde mye bra, men du kan ikke vinne kamper når du slipper inn sånne mål. Vi mistet konsentrasjon, vi tok en pause etter vi tok ledelsen, og det kan man ikke gjøre i Premier League.

Alisson gjorde feilen på Liverpools andre baklengs.

– Vi hadde to individuelle feil fra meg og Virgil. Vi gjør sjelden slike feil, men normalt er laget der for oss og kan fikse for oss. I dag var ikke laget der og det må vi lære av, så vi ikke blir straffet igjen, sier Alisson til TV 2.

For Liverpool er seriegullet for lengst i boks, men Arsenal har en FA-cupsemifinale på lørdag. Det virket som om begge lag hadde tankene andre steder enn på å prestere maksimalt i onsdagens oppgjør.

Feriefotball

Begge lag ga bort store sjanser gjennom sløvt forsvarsspill og ukonsentrerte forsøk på å spille seg ut bakfra.

Den første sjansen falt til Liverpool. Ballen traff stolpen da Arsenal-keeper Emi Martinez brukte for lang tid på et utspill og skjøt rett i Roberto Firmino.

Arsenal slapp billig unna da, men etter 20 minutter var Liverpool kliniske da Arsenal mistet ballen på egen halvdel. Firmino spilte gjennom Robertson, som fant Mané helt umarkert foran mål. Senegaleseren hadde en enkel oppgave med å trille ballen i mål fra fem meter.

Begge lagene virker å ha tatt sommerferie defensivt. Vanligvis så bunnsolide Virgil van Dijk ble satt under press og spilte en slapp støttepasning som Alexandre Lacazette plukket opp, rundet Alisson og satte i mål.

Rett før pause var Lacazette igjen på ferten og plukket en unøyaktig pasning fra Alisson. Franskmannen fant Reiss Nelson foran mål, og Arsenal-talentet satte inn sitt aller første Premier League-mål.

Alexandre Lacazette runder keeper og utligner mot Liverpool. Foto: Glyn Kirk / AP

Press til ingen nytte

Etter pause tok seriemesterne tak i oppgjøret. Arsenal måtte forsvare seg, men gjestene kom til flere sjanser. Alexander-Arnold, Salah og innbytter Minamino kom alle til gode sjanser.

MÅPTE: Jürgen Klopp var tom for ord da han så eget lags forsvarsspill. Foto: PAUL CHILDS

Liverpool ropte på straffe da Minamino gikk overende i duell med Keiran Tierney, men dommer Paul Tierney ristet bare på hodet.

Arsenal hevet seg nok en gang etter å ha fått en teamtalk fra Mikel Arteta under drikkepausen, og hadde bedre kontroll på Liverpool i sluttminuttene.

På overtid kastet Liverpool alle kluter overbord, men et langskudd fra Trent Alexander-Arnold ble stoppet på fantastisk vis av Emi Martinez.