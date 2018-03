Kjemper for «ukjent» idrett i sibirkulda – vil ha øvelsen på OL-programmet

Historiens første EM skal arrangeres i midten av mars. Derfor blir det nå arrangert historiens første NM på Gaustatoppen, for å finne ut hvem som skal representere Norge.

– Til helgen er det meldt sibirkulde, så det blir spennende å se hvordan det blir, sier arrangør Ole Jon Tveito.

Samme regler som i sandvolleyball

Han tror de som er best i sandvolleyball kommer til å utmerke seg i norgesmesterskapet, selv om det foregår i ville snøforhold.

– Reglene er så å si de samme som i sandvolleyball. Vi har fått noen av Norges beste til å stille opp.

Han tror ikke deltakerne kommer til å vise like mye hud som de gjør under sommerlekene.

– Man spiller gjerne med fotballsko med knotter, ellers må man teste ut litt selv hva som fungerer.

– Jeg hadde raggsokker over skoene

Før mesterskapet har de tidligere toppspillerne Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim vært med på å testet ut banen. De var positive til å spille på snøen.

– Jeg hadde raggsokker over skoene for å få ekstra grep i snøen. Ellers tror jeg det er viktig med vanter og briller hvis det blir dårlig vær, sier Kvalheim.

– I denne idretten trenger man mye klær. Hvis det blir populært kan dette være starten på en helt ny klesindustri, sier Maaseide og flirer.

Kvalheim mener bør være gode sjanser for at idretten blir å se i et vinter-OL i fremtiden.

– Nå som det internasjonale volleyballforbundet pusher på, så tror jeg det er over 50 prosent sjanse for at det blir en OL-gren om åtte år.

I Pyeongchang ble idretten vist frem med en showkamp. Det fikk oppmerksomhet hos blant annet amerikanske Yahoo Sport og i sosiale medier.

Satser mot De olympiske leker

Tveito mener det er flere grunner til at volleyball på snø kan egne seg i OL.

– IOC prøver å finne idretter hvor nasjoner som tradisjonelt ikke er gode i vinteridretter kan hevde seg. Volleyball er en idrett som er spredt utover verden. Plutselig kan land som Brasil kjempe om medalje i vinter-OL, sier NM-arrangøren.

IOC-medlem Gerhard Heiberg er på sin side skeptisk til idretten.

– Jeg tror ikke at dette kommer på OL-programmet med det første. Det er andre øvelser, som hundekjøring og skiorientering som står foran i køen. Jeg tror heller ikke dette er så interessant for de landene som ikke er så vant til snøen.

Han utelukker likevel ikke helt at vi får se verdens beste volleyball-utøvere slenge seg i snøen under lekene i fremtiden.

– Kanskje etter hvert, men det blir i så fall lenge til, sier han.