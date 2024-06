– Sammenlagttreeren er ute av det, han står igjen i starten, utbrøt NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Sander Skotheim fra Norge kom godt i gang med sitt heat på 110 meter hekk, og ble nummer tre på tiden 14.59. Hans personlige rekord er på 13.97.

Den store snakkisen ble likevel gullkandidat Makenson Gletty fra Frankrike som sto igjen i blokken, mens resten av konkurrentene løp mot mål. Dette svekket hans gullmuligheter betraktelig.

Etter noen sekunders nøling kom han i mål på tiden 15.30. Han ble lenge stående igjen på tartandekket og gestikulere foran funksjonærene.

– Han må få hjelp av støtteapparatet i det franske laget her, han må få slippe å ta denne kampen for seg selv her nå, Gletty, sier NRK sin ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

FRUSTRERT: Her står Gletty og diskuterer med funksjonærene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Gletty hørte ikke startskuddet og kjemper om gull i denne øvelsen også skjer dette her, sier NRK-kommentator Jann Post.

Fikk løpe på nytt – slo egen pers

En snau time senere ble franskmannen sine bønner hørt. Han fikk løpe på nytt.

– Det syns jeg var en god avgjørelse. Det er dumt hvis tikampen blir avgjort på grunn av utstyret, sier Rodal.

Gletty perser etter kjempedrama Du trenger javascript for å se video.

– Det er så sjeldent vi ser sånn her egentlig, i hvert fall i en tikamp eller en syvkamp, så det er åpenbart at det er noe galt med startapparatet i bane 9, som det har vært mye trøbbel med i det mesterskapet her, sier NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov.

Etter å ha løpt en ensom kamp mot klokka slo Gletty sin egen personlig rekord på tiden 13.88. Med den tiden overtar franskmannen ledelsen i sammendraget.

– Jeg får gåsehud. Det er imponerende å se Gletty, som vi ble kjent med i går på ordentlig vis, da han seilet opp som en klar gullkandidat, sier Vukicevic Demidov.

Fortsatt med i gullkampen

De to norske utøverne Markus Rooth og Sander Skotheim er fortsatt med i gullkampen i tikamp.

Etter den syvende øvelsen diskos, ligger Skotheim på en foreløpig førsteplass med 6293 poeng. Det er 155 poeng foran sin personlige rekord i tikamp.

JAKTER GULL: Sander Skotheim jakter gull i EM i friidrett. Her under den syvende øvelsen, diskos. Foto: Reuters

Rooth innehar den norske rekorden i mangekamp med 8608 poeng. Han har også prestert bra i de første syv øvelsene, og er på tredjeplass med 6155 poeng.

Dermed har Norge to utøvere med i medaljekampen. I går satt Rooth personlig rekord i lengde og på 400 meter. Skotheim satt også pers på 400 meter.

Franskmannen Makenson Gletty som ledet etter 110 meter hekk er i heat nummer to og har enda ikke kastet diskos.