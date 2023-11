NIFs lovutvalg med fersk uttalelse: – Full støtte til utøverne, mener NRK-kommentator

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

Etter to møter i forrige uke har lovutvalget til NIF kommet frem til følgende uttalelse:

«Det fremstår som klart for lovutvalget at utøvernes eiendomsrett til eget navn, signatur og bilde i NIFs lov § 14–4 (4) påvirker innholdet i, og rekkevidden av, organisasjonsleddets rettigheter etter NIFs lov § 14–4 (1) og (2)».

Både utøvernes advokat, Pål Kleven, og NRKs-kommentator, Jan Petter Saltvedt, mener det er en uttalelse som støtter utøvernes sak.

– Det de understreker her er at det skal være en forholdsmessighet i det forbundet driver med, og at utøverne i mye større grad skal bli tatt med i diskusjonene rundt deres bilderettigheter, sier Saltvedt.

– Dette er full støtte til utøverne som har tatt kampen og til lovutvalget i Skiforbundet, som to ganger har kommet til samme konklusjon, mener NRK-kommentatoren.

Advokat Kleven skriver følgende i en uttalelse:

«Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også Skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne image rights og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene».

«Vi forventer at Skiforbundet nå er sitt ansvar bevisst og tar et initiativ overfor utøverne for å rette opp i alt dette».

Lovutvalg-leder: – Forbundet og utøverne må sette seg ned

Lederen av NIFs lovutvalg, Kaare M. Risung, sier de har landet på en lignende konklusjon som Skiforbundets lovutvalg.

– Forbund og utøvere må sette seg ned og bli enige om en fornuftig utnyttelse av utøvernes image rights, sier han til NRK.

Han påpeker videre:

– Jeg ser at mange snakker om markedsavtaler. Det kan være så mye. Idrettsligaer har navn etter ulike sponsorer, utøvere går i klær fra sponsorene. Det er markedsavtaler, ikke image rights. Image rights er å utnytte utøvernes navn og signatur og så videre, sier han.

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde sier de er fornøyd med uttalelsen til lovutvalget.

– Vi regner med at dette legger til rette for en konstruktiv og god dialog med Skiforbundet fremover slik at vi sammen kan komme frem til løsninger som er til det beste for både forbundet og oss, sier han, og fortsetter:

– Vi er overbevist om at den avklaringen som nå foreligger vil bidra til at både Skiforbundet og utøverne kan optimalisere bruken av utøvernes image rights, noe som vi mener vil gjøre landslagsmodellen enda mer robust både på kort og lang sikt.

NRK har forsøkt å få kontakt med Skiforbundet for deres syn på den ferske uttalelsen og uttalelsene til advokat Kleven, men har foreløpig ikke fått svar.

Langvarig konflikt

Striden om utøvernes image rights har pågått i lang tid, og toppet seg da Lucas Braathen la opp før verdenscupstarten i Sölden for halvannen uke siden. Braathen fortalte da at han hadde blitt provosert av Skiforbundets behandling av saken.

Det var utøverne på alpinlandslaget og langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo, som i fjor sommer ba Skiforbundets lovutvalg om å se på spørsmålet rundt eiendomsretten knyttet til utøvernes image rights.

I uttalelsen til NIFs lovutvalg står det at utøvernes eiendomsrett til egne image rights ikke er total, men at den er «begrenset av NIFs regelverk og særforbundets rammer».

Videre skriver lovutvalget:

«NIF lov § 14–4 (1) gjør en begrensning i utøvernes eiendomsrett ved at avtalekompetansen er lagt til idrettens organisasjonsledd. Lovutvalget kan ikke se at øvrige deler av NIFs lov § 14-4, eller NIFs lov § 14–5 (1) om medvirkningsplikt eller (3) om reservasjonsrett inneholder begrensninger i utøvernes eiendomsrett til Image Rights».

«Heller ikke henvisningen til særforbundets rammer innebærer i seg selv noen begrensning av utøvers eiendomsrett. Som en tilleggskommentar bemerker lovutvalget at NIF eller andre organisasjonsledd trolig ikke ensidig kan betinge seg en overdragelse av eiendomsrett eller bruksrett i et slikt omfang at utgangspunktet om utøveres Image Rights i realiteten reverseres».

Se i faktaboksen under for å se hva som står i NIFs lov:

NIFs lov 14-4 og 14-5 Ekspander/minimer faktaboks § 14-4. Idrettens markedsavtaler (1) Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet. (2) Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet. Dette gjelder både utøvere som er medlem i et idrettslag og utøvere som deltar på landslag eller har andre representasjonsoppgaver. Organisasjonsleddet skal godkjenne slik avtaler og besørge at det mottar en rimelig andel av de inntekter utøvernes egne markedsavtaler genererer. (3) En utøver kan bare etablere ansettelsesforhold knyttet til sin sportslige virksomhet med et organisasjonsledd. (4) Innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøver selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur. § 14-5. Utøverens medvirkning og forbeholdsrett (1) Et organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres tilknyttede utøvere medvirker i gjennomføringen av markedsavtaler mellom organisasjonsleddet og næringslivet. (2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående ledd skal det blant annet legges vekt på:

- medvirkningens omfang, herunder hensynet til utøverens personlige integritet og privatlivets fred, - den godtgjørelse eller andre fordeler utøveren har hatt eller får gjennom tilknytningen til organisasjonsleddet, - hensynet til solidaritet mellom særforbundets tilrettelegging av elite- og breddeidretten. (3) En utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning. (4) Alle avtaler som omfatter utbetaling av godtgjørelse til utøvere som medvirker, skal inneholde bestemmelse om at sponsorstøtte til utøver som omfattes av avtalen, faller bort dersom utøver blir dømt for brudd på dopingbestemmelser som er i samsvar med World Anti-Doping Code.

NRK-kommentator: – Tydeligere signal

– Det er et enda tydeligere signal om at Skiforbundet må utforme en ny avtale med utøverne. Og de må gjøre det fort, mener NRK-kommentator Saltvedt.

Det var i midten av oktober Skiforbundet tok kontakt med Idrettsforbundet med ønske om en uttalelse.

Lovutvalget til NIF ble av NIFs administrasjon bedt om å se på følgende:

«Om henvisningen til utøvernes eiendomsrett til eget navn, signatur og bilde i § 14–4 påvirker innholdet i, og rekkevidden av, organisasjonsleddets rettigheter etter § 14–4 (1) og (2)».

Hele uttalelsen til Idrettsforbundets lovutvalg kan du lese her.