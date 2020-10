Kilde koronasmittet: – Fulgte alle rutiner

Hart vant Giro d'Italia

Britiske Tao Geoghegan Hart knuste australske Jai Hindley på den avsluttende tempoetappen og vant Giro d'Italia sammenlagt, melder NTB. Hart og Hindley lå likt foran sisteetappen, som for øvrig ble vunnet av Filippo Ganna.



– Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg sett for meg at dette var mulig da vi startet for tre uker siden. Jeg har drømt om å bli topp ti, eller kanskje topp fem, i ett slikt ritt. Så dette kommer nok til å ta tid før det synker inn, sa Hart i et intervju på Eurosport etter rittet.