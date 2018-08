Kilde gikk på psykisk smell etter OL-nedturen

– Jeg fikk en liten knekk etter OL i fjor. Jeg hadde satt forventningene litt for høyt, sier en åpenhjertig Kilde til NRK.

I OL-sesongen byttet Kilde utstyr og han mistet også starten av sesongen med hjernerystelse. I Pyeongchang ble 25-åringens bestenotering en trettendeplass i super-G. Under verdenscupavslutningen i Åre valgte en dypt skuffet Kilde å dra hjem før den siste konkurransen.

– Det ble rett og slett litt mye. OL gikk ikke som forventet, og rennene etter OL gikk enda dårligere enn forventet. Da er det tøft å holde motet oppe, og det gikk ikke i fjor, sier Kilde.

Jansrud: – Han virker roligere

Vel hjemme med støtte fra familie og venner fant Kilde oppskriften på å snu de negative tankene.

– Jeg måtte gå litt i meg selv. Det jeg fant ut er at jeg er avhengig av at jeg selv må vite hva som skal gjøres for å bli god. Jeg må høre på mine egne tanker.

Lagkamerat Kjetil Jansrud, som tok to medaljer i Pyeongchang, tror Kilde kommer styrket inn mot vinterens sesong.

INSPIRERT: Kjetil Jansrud karakteriserer Kildes pågangsmot sist sesong som inspirerende. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

– Han virker roligere, og har skjønt at det ble et år hvor ikke alt gikk som planlagt. Man vokser veldig på å oppleve nedturer man lærer å håndtere, sier Jansrud.

Han synes Kildes håndtering av motgangen er inspirerende.

– På slutten av sesongen var han helt ferdig. Det er sånn det skal være når du er ung og det er inspirerende for oss andre.

Har gjort endringer

I sommerens oppkjøring har Kilde gjort flere endringer fra fjoråret. Blant annet har han takket nei til flere utenlandsoppdrag.

– I fjor fikk jeg invitasjoner på ting i Mellom-Europa som jeg ikke følte jeg kunne takke nei til. Da blir det mye flyplass og lite kontinuitet med trening, spising og søvn.

LANG VENTETID: 27. februar 2016 er sist gang Kilde sto øverst på seierspallen i et verdenscuprenn. – Det er en jobb som må gjøres på ski, men jeg har gjort det jeg kunne i sommer, sier Kilde om oppladningen til vinterens sesong. Foto: SAMUEL KUBANI / Afp

Med flere timer igjen i døgnet til trening har Kilde nå levert sine beste testresultater i karrieren.

– Det er en indikasjon på at man har gjort en bra jobb i sommer, og at planen fungerer i forhold til det man skal bli god på, sier Kilde.

Likevel er han klar på at om resultatene uteblir ved sesongstart at han ikke skal grave seg ned av den grunn.

– Det å holde hodet litt kaldt blir viktig. Jeg må ikke begynne jagingen altfor tidlig. Det er kanskje en av feilene jeg har gjort tidligere.