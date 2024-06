– Det er fantastisk godt. Man er lettet, men også veldig glad. Jeg synes jeg får til å ta bra tid. Det var egentlig bare en god følelse, god stemning her i dag. Kroppen føltes bra, og jeg fikk de svarene jeg lette etter, sier Warholm til NRK etter gullet.

Med en personlig rekord som var 1,88 sekunder bedre enn den nest beste i finalen, var spørsmålet før EM-finalen først og fremst med hvor stor seiersmargin Karsten Warholm ville vinne tirsdag kveld.

– Jeg skal gi alt, det lover jeg, sa Warholm til NRK før start.

Nordmannen har vært den store eneren på 400 meter hekk de siste årene og har verdensrekorden på 45,94 fra OL-finalen for tre år siden.

– Han prøver nok å dra på. Så får vi se, sa trener Leif Olav Alnes om hvor bra det kunne bli for eleven.

Warholm gikk offensivt ut fra start og skaffet seg tidlig en stor ledelse. Ut på oppløpet hadde Warholm full kontroll og krysset målstreken i ensom majestet, med tiden 46,98. Det er også en mesterskapsrekord i EM.

– Det er ikke optimalt for Warholm, men det er mer enn nok til å vinne sitt tredje strake gull i EM, sa NRKs kommentator Jann Post da Warholm krysset målstreken.

Avstanden ned til konkurrentene ble ikke like stor som forventet. Italienske Alessandro Sibilio leverte et godt oppløp og nærmet seg Warholm litt på de siste meterne. I mål var han 52 hundredeler bak Warholm.

Tiden 47,50 er italiensk rekord og på bronseplass fulgte Carl Bengtström, som satte svensk rekord med 47,94.

– Det var veldig deilig. Jeg har hatt en god følelse hele dagen, sier Bengtström.

Rodal skeptisk til ny steg-strategi

Warholm gikk over fra 13 til 14 hekk mellom hekkene før de to siste hekkene, hvor han mistet litt fart over den neste siste hekken.

Ved å ta 14 steg mellom hekkene må man bytte satsfot, mens man ved et oddetall antall steg kan ha samme satsfot.

Warholm forsøkte seg på samme taktikk under Bislett Games, hvor han tapte duellen mot Alison dos Santos etter å ha vært borti den siste hekken.

– Jeg er litt usikker på om han tør å ta sjansen på det opplegget i en OL-finale, eller om han satser på det litt mer tradisjonelle med å gå fra 13 til 15 steg og ha godfoten hele veien. Det virker som det ikke stemmer helt over den nest siste hekken, hvor han skal gå for 14 steg og satse med «den vonde foten», sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Warholm ble spurt om stegene i intervjuet med NRK etter gullet:

– Nja. Det gikk bedre enn på Bislett, men det er også en mer tilgivende konkurranse. Det må fortsatt forbedres litt, men samtidig er det bra. Det er enda et nytt steg på veien og jeg tar alle marginene jeg kan finne og prøver meg med det og leker meg med det.

PÅ OPPLØPET: Warholm på vei over den siste hekken. Fra venstre: Carl Bengtström, Karsten Warholm og Alessandro Sibilio. Foto: BILDBYRÅN

– Så er det dette dere kommer til å kjøre på med videre?

– Det ser sånn ut. Det er i hvert fall bra nok til å vinne EM-gull og så håper jeg det skal holde videre i løpet av sommeren også, sier Warholm.

Trener Alnes kaller løpet for «veldig solid».



– Det er kjempebra at han springer på 46. Jeg er veldig fornøyd med det, og så skal vi se gjennom deres bilder (NRK) og mine bilder etterpå.

Andre med tre strake EM-gull på øvelsen

Warholm hadde før tirsdagens EM-finale en årsbeste på 46,70 fra Bislett Games – hvor han faktisk ble slått av brasilianske Alison dos Santos.

Nordmannen ble nummer to også i de to siste konkurransene på 400 meter hekk i fjor, men hadde ikke tapt mot en europeer siden han kom rett fra skade og ble nummer syv i VM-finalen i 2022.

– Det er alltid kjekt å komme først i mål. Det er jo det, sier Alnes.

28-åringen tok EM-gull på 400 meter hekk også i 2018 og 2022. Tirsdagens seier er dermed hans tredje strake EM-gull på distansen, noe kun Harald Schmid (1978, 1982 og 1986) har klart tidligere på 400 meter hekk.

Tre strake EM-gull har for øvrig også Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Onsdag kan han også ta sitt tredje strake EM-gull på 1500 meter. Se full oversikt over det resterende EM-programmet her.

PS! Warholms gull var Norges tredje gull i dette mesterskapet. Kun Frankrike (fire) og Italia (åtte) har flere.