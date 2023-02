– Du kan ikke bli redd for å bli skadet, du må bare finne smartere måter å trene på for å minimere risikoen, sier Karsten Warholm til NRK under et intervju på Olympiatoppen i Oslo.

Store deler av forrige sesong ble et mareritt for stjerneløperen. Under sesongåpningen i Rabat i Marokko rykket det til i hamstringen – en skade som gjorde 26-åringen nesten sjanseløs i kampen om VM-gull noen måneder senere.

Allerede til sommeren får Warholm en mulighet til å slå tilbake. Da venter et nytt verdensmesterskap i Budapest.

– Jeg ser på det som en mulighet til å revansjere det smertefulle nederlaget fra forrige VM, sier han.

SKADEN: Her tar Warholm seg til baksiden av låret. Skaden gjorde at nordmannen ikke klarte å komme tilbake til toppnivå før VM i Eugene. Foto: NRK

Warholm startet konkurransesesongen på hjemmebane i Ulsteinvik 2. februar. Karsten Warholm Invitational ser du på NRK.

«Prehab» fremfor rehab

Warholm har hatt noen skader gjennom karrieren, men aldri noen som smellen i fjor. Men hver gang det oppstått rusk i det lynraske maskineriet, har han og trener Leif Olav Alnes grepet mulighet til å lære.

På sosiale medier har man blant annet kunne se Warholm løpe i en helt spesiell tredemølle, hvor underkroppen befinner seg i et eget kammer. Den tillater ham å være vektløs mens han spurter. En annen mølle er uten motor og dras i gang av Warholms egen kraft.

Slik kan de justere belastningen de verdifulle beina hans utsettes for. Dette er bare et av mange grep og tilpasninger Team Warholm har gjort for å ta hensyn til vondter og verne seg mot fremtidige skader.

– Det er bedre med «prehab» enn rehab, lyder dagens visdomsord fra sunnmøringen.

– Vi har hatt noen småskader opp gjennom. Det har ført til at vi har gjort noen grep på trening som vi tar med oss videre. Mange av de tingene vi gjør i treningshverdagen vår nå har vært et produkt av at vi har hatt trøbbel på et eller annet tidspunkt, forteller han.

Kaller skaden «forfriskende»

Han melder at han sprinter som aldri før og at hamstringskaden er et tilbakelagt kapittel. Warholm gikk toppmotivert og fylt av revansjelyst inn i en ny treningshøst- og vinter, og forteller nå at kroppen er god som ny.

– Det har vært forfriskende når man ser det i retrospekt. Men jeg skal forsøke å unngå slike smeller i fremtiden, det er ikke noe hyggelig, sier han.

DUO: Warholm og Alnes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Warholm gir Alnes mye av æren for måten de hele tiden klarer å se løsninger i stedet for problemer når uønskede situasjoner oppstår. Han advarer imidlertid mot å bli passiv og sier at de «jobber like ekstremt som tidligere». Det gjelder bare å være smart i valgene man tar.

– Leif er smartere enn de fleste. Han gjør disse grepene og sørger for at man kan trene mer uten å ta mye større risiko. Jo mer jeg jobber med ham, jo mer skjønner jeg hvor viktig disse grepene er for å ta nye steg, roser han.

– Jeg kjenner på gikta når jeg våkner, da må jeg være enda lurere i treningen, fleiper Warholm, men med et hint av alvor.

Samler verden i Ulsteinvik

2. februar returnerer Warholm til startstreken for første gang siden ISTAF-stevnet i Berlin i september i fjor. Under sitt eget i stevne i Ulsteinvik, lokker han verden til Nordvestlandet.

– Det er tanken. Verdens navle, gliser han.

Sprintstjernen Elaine Thompson-Herah, med fem OL-gull på merittlisten, er blant de som stiller i stevnet.

STJERNE: Elaine Thompson-Herah fra Jamaica. Foto: Manish Swarup / AP

Warholm selv skal løpe 400 meter flatt på hjemmebane. Han gleder seg til å kjenne på konkurransenervene igjen og ser på stevnet som et fint steg på veien mot noe større: sommerens VM.

Der vet han at rivalene Rai Benjamin (USA) og Alison dos Santos (Brasil) også kommer til å stille. Trioen er tidenes tre raskeste utøvere på 400 meter hekk, og har ti av de elleve raskeste løpene på distansen.

I hvert sitt hjørne av verden lader de opp til en av friidrettsverdens mest etterlengtede dueller.

– Jeg liker litt den spenningen. Vi er borte fra hverandre i mange måneder, gjør treningen og forberedelsene på hver vår kant av verden, og så møtes vi til sommeren og ser hvem som er best.