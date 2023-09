– Eg trur for å vere ærleg med kvarandre, så er det ein intern beef mellom alle oss. Eg køddar ikkje. Sjølv om vi gir kvarandre knoken og ønskjer kvarandre lykke til, så går det føre seg noko bak i hovudet, seier McMaster til NRK, før han avslører tankane:

– «Bro, eg skal ta deg i dag».

McMaster tok eit overraskande VM-sølv framfor regjerande verdsmeister Alison Dos Santos og OL-sølvvinnar Rai Benjamin. Deretter slo han Warholm i Zürich. Då han møtte NRK i pressesona etter løpet, var han høgt oppe.

– Vi veit at når vi er fysisk klare, så kjem det til å bli eit bikkjeslagsmål kvar gong mellom oss fire. Eg trur det handlar om den interne beefen som ein ikkje treng å snakke om, men som ein veit finst der, seier McMaster, som kjem frå Dei britiske jomfruøyane.

KLAR FOR BIKKJESLAGSMÅL: Karsten Warholm gøymer seg verken for sola eller konkurrentane, medan den varmesensitive trenaren hans Leif Olav Alnes koser seg i skuggen på Hayward Field. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Komfortabel posisjon

Laurdag møter han Warholm til den siste duellen i år i fjorårets VM-by, Eugene. Nordmannen har vore på plass i seks dagar allereie, saman med trenar Leif Olav Alnes. Dei er så godt som tidsakklimatiserte og klar for å avslutte sesongen på topp.

– Eg har lyst til å vinne Diamond League-finalen. Det blir kanskje det tøffaste feltet som har vore i nokon finale eg har sprunge i tidlegare, så det skal jobbast for det, seier Warholm til NRK.

Disse løper Diamond League-finalen Ekspander/minimer faktaboks 400 meter hekk-finalen for herrer: CJ Allen, USA

Trevor Bassitt, USA

Rai Benjamin, USA

Alison Dos Santos, Brasil

Wilfried Happio, Frankrike

Rasmus Mägi, Estland

Kyron McMaster, De britiske jomfruøyene

Ludvy Vaillant, Frankrike

Karsten Warholm, Norge

Han trekkjer på smilebandet då han får høyre kva McMaster har uttalt om dei fremste rivalane sine:

– Det er jo enorm «kompetitiv» grein, heilt openbert. Kanskje dei kjenner meir på at dei må komme inn i hovudet mitt enn motsett, seier Warholm – og held fram:

– Eg trur heilt ærleg, med alle merittane og meisterskapane vi har teke mot dei, dei siste åra at vi er i ein litt meir komfortabel posisjon i denne «beefen», viss ein skal kalle det det. Eg har respekt for dei, men gjer sjølvsagt alt eg kan for å slå dei.

– Bikkjeslagsmål

27-åringen frå Ulsteinvik kallar det for sunn og god konkurranse. Han skyr aldri duellane. Og stort sett er det han som går sigrande ut, slik han har bevist i tre VM og eitt OL. Kampen mot konkurrentane føretrekkjer han å avgjere på banen.

– Det er ingen som skal få noko gratis av meg. Når ein går inn på stadion, før løpet, då er det ramme alvor. Det er sånn eg liker det.

Og Kyron McMaster ser ut til å vere av same oppfatning:

– Det kjem alltid til å vere eit bikkjeslagsmål.