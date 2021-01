– Jeg er litt overrasket over å komme til finale. Jeg hadde som mål å komme til semi, for det er masse bra bonussekunder å ta med seg, men finale hadde jeg ikke regnet med, sa Frida Karlsson til NRK mens hun fortsatt trodde at hun hadde blitt nummer fire på sprinten i Val Müstair.

Litt etterpå kom nyhete om at hun ble nummer tre, kun slått av lagvenninnen Linn Svahn og Jessica Diggins fra USA. Da hadde slovenske Anamarija Lampic blitt plassert sist i finalen av juryen, etter å ha gått i mål som nummer to.

Det skjedde i det som bare er Frida Karlssons fjerde sprintstart i verdenscupen. 21-åringen fra Sollefteå sammenlignes ofte med Therese Johaug og har vært regnet som en distansespesialist. Blant annet vant hun tremila i Holmenkollen sist vinter.

At hennes eget mål var en plass i semifinalen, sier også mye om hvor overraskende pallplassen var.

Men hunner glad for å få vist at hun er mer enn en distanseløper.

– Jeg vil ikke bli satt i bås som sprinter eller distanseløper, jeg vil være en komplett løper, sier Karlsson til NRK.

SE SPURTEN: Slik vant Linn Svahn åpningsetappen i Tour de Ski. Du trenger javascript for å se video. SE SPURTEN: Slik vant Linn Svahn åpningsetappen i Tour de Ski.

– Bedre enn hun har fått vist

Lagvenninnen er også overrasket over den sterke plasseringen, selv om de visste at Frida Karlsson også er god i sprint.

– Hun er en bra skiløper og har litt urettferdig blitt kategorisert som distanseløper, hun er bra på sprint også, sier Karlssons bestevenninne på det svenske laget, Maja Dahlqvist.

– Jeg tror hun har vært bedre i sprint enn hun har fått vist tidligere. Hun har ikke fått gå så mange sprinter for vi har så sterkt lag, påpeker hun.

Dahlqvist var selv blant favorittene i fredagens konkurranse, men ble slått ut av blant andre Karlsson i semifinalen.

Linn Svahn holdt Frida Karlsson bak seg og vant åpningsetappen i Tour de Ski. Men også hun er mektig imponert.

– Det viser hvilken enorm kapasitet Frida har og at hun ikke bare er en motor, hun har andre kvaliteter, sier Svahn til NRK.

– Hennes svakeste øvelse

Fredagens sprint var den første av åtte etapper i årets Tour de Ski, der Karlsson nå definitivt har styrket sitt favorittstempel. Hun ligger bare 16 sekunder bak sprinteren Svahn og fire sekunder bak Jessica Diggins.

Men ikke minst ligger hun allerede 24 sekunder foran Natalja Neprjajeva og 56 sekunder foran Ebba Andersson, som er de tøffeste utfordrerne på papiret.

– I utgangspunktet er sprint Frida Karlssons svakeste øvelse i Tour de Ski. Nå er hun på pallen, mens hovedkonkurrentene Neprjajeva og Andersson taper terreng, påpeker NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn, som tror de blir vanskelig for de andre å hamle opp med 21-åringen.

– Det er fortsatt mulig for Ebba Andersson å komme tett på, men Frida har koblet grepet, konstaterer han.

Svahn vil kjempe

Også Linn Svahn har lyst til å hevde seg i sammendraget, men ser at det blir tøft til tross for etappeseieren.

– Men var imponerende å se Frida, og jeg rangerer henne ganske mye høyere enn meg som favoritt foran de kommende løpene. Men hvis hun kan holde min rygg i sprint, så får jeg gjøre alt hva jeg kan for å holde hennes rygg på distanse, så får vi se hvordan det ender, sier Svahn.

Herrefavoritt Aleksandr Bolsjunov fra Russland fikk også en pangstart på årets Tour de Ski. Han ble kun slått av sprintspesialist Federico Pellegrino i fredagens sprint.

Norge deltar altså ikke i årets Tour de Ski-