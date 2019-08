Karlsson forbannet etter å ha gått på trynet med lånte rulleski

– Jeg er forbannet, sier Frida Karlsson til NRK.

Fredag fortsatte Toppidrettsveka med 25 kilometer fellesstart for både kvinner og menn. Der var den svenske stjernen med helt i tet. Men så gikk det galt.

TRAKK SEG UNNA: Mens de andre damene fullførte løpet fra Aure til Brekka, satt allerede Frida Karlsson i målområdet. Her fikk hun skiftet og roet seg litt ned etter skuffelsen. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Hjulet på den ene rulleskien fungerte ikke som det skulle, Karlsson falt og havnet i veikanten litt etter halvgått løp. Løpet var spolert for Sveriges yndling.

– Jeg kunne ikke fortsette. Jeg hadde ikke noe valg da gummidekket løsnet, forklarer hun.

– Dårlig

Alle utøverne får rulleski tildelt av arrangøren, slik at de skal konkurrere med likt utstyr. Karlsson er kritisk til at hennes ski ikke skal ha fungert som de skulle.

– Jeg kjente at skiene «ville slippe» hele tiden, og til slutt ramlet jeg. Heldigvis falt jeg i gresset, så jeg skadet meg ikke. Jeg synes det er dårlig. Når man må låne ski så må de være bra. Nå vil jeg være skeptisk til å låne slike ski igjen, sier Karlsson, som for alvor slo igjennom forrige sesong.

Løpene fra Toppidrettsveka vises i opptak på nrk.no og NRK1 fra kl. 18.20 fredag kveld (helt i bunn av saken står det hvem som vinner).

YNDLING: Frida Karlsson hadde en kjempesesong i fjor, og tok med seg tre medaljer hjem fra VM i Seefeld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det kom som en overraskelse på mange da Karlsson plutselig stod i målområdet og skiftet før resten av de kvinnelige løperne hadde kommet i mål. Hun forteller at hun fikk haik med en servicebil.

Stryker resultater

Det var ikke bare Karlsson som hadde trøbbel med rulleskiene fredag. NRK får opplyst at minst 10 løpere fikk løpet ødelagt på grunn av hjultrøbbel hvor gummien løsnet.

Blant dem torsdagens seierherre, russiske Aleksandr Bolsjunov. Han var blodig på arm og hofte da han kom i mål, og havnet langt bak de beste.

BEKLAGER: Sponsorsjef i Swix, Bjørnar Myhren. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

– Rulleskiene bare «forsvant», forklarer Bolsjunov.

– En flause fra rulleskileverandøren, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Bjørnar Myhren, sponsorsjef i Swix, som er leverandør av rulleskiene til konkurransene, legger seg flat.

– Gummien løsnet ut fra felgen, så det er helt sikkert en produksjonsfeil. Det har skjedd på et par gutteski også, og det er trist å høre. Det er umulig for oss å kontrollere, for det er en underleverandør av oss som lager disse. Dette er bare å beklage, og det er forståelig at hun er forbannet, sier han til NRK.

Senere fredag formiddag beslutten juryen i Toppidrettsveka at resultatene fra formiddagens renn strykes, opplyser sjef for Toppidrettsveka, Harald Fladseth overfor NRK. I tillegg skal kveldens sprintrenn gås i klassisk istedenfor fristil. Arrangøren opplyser om at pengepremier fra spurtpriser og pallplasseringer underveis i formiddagens renn blir stående.

Amerikanske Sadie Bjornsen vant til slutt kvinnenes løp, 4,7 sekunder foran italienske Anna Comerella og Marte Skaanes. Herreklassen ble vunnet av Aleksej Tsjervotkin, foran Dario Cologna og Didrik Tønseth. Senere fredag er det sprint for både kvinner og menn.